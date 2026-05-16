Narvaez võttis soolosõiduga Girol teise etapivõidu

Jhonatan Narvaez. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Itaalia velotuuri 156-kilomeetrise kaheksanda etapi (Chieti - Fermo) võitis ecuadorlane Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates - XRG; 3:27.26), kellele oli see tänavuselt velotuurilt juba teiseks etapivõiduks.

Narvaez läks koos tiimikaaslase Mikkel Bjergi ja Andreas Leknessundiga (Uno-X Mobility) suurelt grupilt eest ära 80 km enne finišit ning raputas nad maha 10 km enne lõppu. Ta edestas Leknessundi lõpuks 32 sekundiga, kolmandaks tulnud Martin Tjoetta (Uno-X Mobility) kaotas võitjale 42 sekundit.

"See oli minu jaoks mõnus etapp! Päeva parim rattur oli Mikkel Bjerg. Ta töötab alati meeskonna heaks," kiitis Narvaez oma abimeest. "Etapi esimene osa, kus pidime vastutuult sõitma, oli meeletult raske. Aga me ei andnud alla. Sõitsime hästi ja targalt ning lõpus oli meil väga hea võimalus etapivõidu eest võidelda," lisas ta.

Liidrisärgis sõitnud portugallane Afonso Eulalio (Bahrain - Victorious) lõpetas 26. positsioonil (+1.53). Eulaliost paar sekundit varem ületas 24. mehena finišijoone portugallase lähim konkurent üldarvestuses, taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) sai 98. koha (+12.33).

Üldarvestuses on Eulalio edu Vingegaardi ees kolm minutit ja 15 sekundit. Vähem kui nelja minutiga kaotab üldliidrile ka austerlane Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team; +3.34). Mihkels on kokkuvõttes 104. kohal (+1:07.29).

Toimetaja: Henrik Laever

Narvaez võttis soolosõiduga Girol teise etapivõidu

