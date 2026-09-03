Olümpiakohta sihtiv Eesti trikirattur tuli Lätis kuuendaks

Oma esitusega ta lõpuni rahule ei jäänud. Tema kahest sõidust esimene õnnestus hästi. Teise sõidu alguses läks aga esimene suur trikk, backflip barspin tailwhip (tagurpidi salto koos leistangi keerutusega, millele järgneb raami täispööre) maandumisel natuke pikaks ning sellele järgnes kukkumine, vahendab EJL.ee.

"Teiseks sõiduks oli plaanis lisada mitmeid trikke, mida esimeses run'is polnud ning sihikul oli selgelt poodiumikoht," sõnas Säälik etteaste järel. Tase oli kõrge, sest teiste seas olid kohal ameeriklasest eksmaailmameister Justin Dowell ja Pariisi olümpial kaheksandaks tulnud lätlane Ernests Zebolds.

Eesti meistrivõistluste treeningul raskelt kukkunud, kuid siiski kuldmedali võitnud Säälik jättis suvel Euroopa meistrivõistlused vahele, et vigastusest korralikult taastuda. Mad Liepaja võistlus oli hea soojendus enne novembris toimuvat MM-i, kus Säälik läheb püüdma olümpiakohta.

Enne maailmameistrivõistlusi, kus läheb püüdma Los Angelese olümpiapiletit, osaleb ta koos teiste eestlastega 17. oktoobril Helsingis peetaval Hellsinki Stuntshow'l.