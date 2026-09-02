Eesti trikirattur saavutas kõrgetasemelisel võistlusel kuuenda koha

Võistluse tase oli äärmiselt kõrge: kohal olid maailma absoluutsed tipud, sealhulgas USA sõitja Justin Dowell ning Pariisi olümpiamängudel kõrge koha pälvinud lätlane Ernests Zebolds.

Kuigi kuues koht tugevas konkurentsis on väärt tulemus, ei jäänud eestlane ise esitusega lõpuni rahule. Tema kahest sõidust ehk run'ist õnnestus esimene hästi. Teise sõidu alguses läks aga esimene suur trikk – backflip barspin tailwhip (tagurpidi salto koos leistangi keerutusega, millele järgneb raami täispööre) – maandumisel natuke pikaks ning sellele järgnes kukkumine.

"Teiseks sõiduks oli plaanis lisada mitmeid trikke, mida esimeses run'is polnud, ning sihikul oli selgelt poodiumikoht," sõnas Roomet pärast võistlust.

Eesti meistrivõistluste treeningul raskelt kukkunud, kuid siiski kuldmedali võitnud Roomet jättis suvel Euroopa meistrivõistlused vahele, et vigastusest korralikult taastuda. Mad Liepaja võistlus oli hea soojendus enne novembris toimuvat MM-i, kus Roomet läheb püüdma olümpiakohta.

Enne MM-i saab Roometit ja teisi Eesti meistrivõistluste medaliste näha trikitamas Soomes. 17. oktoobril toimub Helsingis võimas Hellsinki Stuntshow, kus Eesti trikiratturid toovad publiku ette oma suurimad ja ohtlikumad trikid. Lisaks BMX-sõitjatele on vaatemängulisel show'l suured pürotehnikaefektid ning maailma tipptasemel trikimootorratturite etteasted.