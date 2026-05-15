Vingegaard teenis Girol karjääri esimese etapivõidu

Itaalia velotuuri ehk Giro d'Italia seitsmenda etapi (Formia - Blockhaus; 244 km) võitis Giro debüüti tegev Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), kelle jaoks oli see esimene etapivõit.

29-aastane Vingegaard ja Visma tiim võttis sõidu üle umbes 7,5 kilomeetrit enne finišit, kui velotuur läbis kuulsat Blockhausi tõusu. Vingegaard tegi oma lükke paar kilomeetrit hiljem ning Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) üritas temaga kaasas püsida, aga taanlane riputas itaallase seljast.

Vingegaard näitas karmil tõusul võimu ning ületas finišijoone ajaga kuus tundi, üheksa minutit ja 15 sekundit. Teise koha sai Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), kes kaotas võitjale 13 sekundiga. Jay Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) ületas joone kolmandana (+1.02), Pellizzari kaotas talle kolme sekundiga, kuid edestas napilt Ben O'Connorit (Team Jayco AlUla).

Vingegaardi jaoks oli see karjääri esimene etapivõit Giro d'Italial, taanlane on võitnud Prantsusmaa velotuuri kahel korral ning teenis mullu ka Hispaania velotuuril üldvõidu.

"Tahtsime lihtsalt võidu ära tuua ja selle üle saab küll õnnelik olla. Tiimikaaslased tegid suurepärast tööd, ootasime oma momendi ära," rääkis Vingegaard. "Sõitsime pikalt vastutuules, aga suutsin ikkagi roosa särgi arvestuses aega tagasi võita ja konkurentidega vahet teha. Felix Gall on mu jaoks suur rivaal, teadsin seda juba enne velotuuri algust. Ta on tugev rattur, peame temaga arvestama."

May 15, 2026

Roosasse liidrisärki jäi portugallane Afonso Eulalio (Bahrain - Victorious), kes kaotas Vingegaardile etapil kahe minuti ja 55 sekundiga. Üldarvestuses jätkab taanlane teisel kohal ning jääb Eulaliost kolme minuti ja 17 sekundi kaugusele, Gall jääb Vingegaardist omakorda 17 sekundi kaugusele.

Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) ületas tõusuga lõppenud etapil finišijoone 87. mehena (+23.25), üldarvestuses jätkab ta 102. kohal (+56.49).

Itaalia velotuuri kaheksas etapp viib ratturid laupäeval Chietist 156 kilomeetri kaugusel asuvasse Fermosse. Velotuur ületab kolm neljanda kategooria ja ühe kolmanda kategooria tõusu.