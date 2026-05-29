Kuss teenis Girol esimese etapivõidu

Ameeriklane pidi lõputõusul esikoha teenimiseks alistama Lidl - Treki ratturi Giulio Ciccone, kes sai lõpuks kolmanda koha (+0.16), sest lubas endast hiljem mööda ka tiimikaaslase Derek Gee-Westi (+0.13).

31-aastane Kuss on nüüd saavutanud vähemalt ühe etapivõidu kõigil kolmel suurtuuril. Ta võidutses Tour de France'il aastal 2021 ning Vueltal aastatel 2019 ja 2023.

Üldliider Jonas Vingegaard tuli üle finišijoone viiendana, kaotades Kussile 39 sekundiga. Napilt enne teda jõudis neljandana finišisse austerlane Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), kes on taanlase lähim konkurent üldarvestuses. Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) lõpetas mägise profiiliga etapi 111. positsioonil (+38.33).

Itaalia velotuuri lõpuni jääb veel kaks etappi. Vingegaard edestab kokkuvõttes Galli nelja minuti ja kolme sekundiga, Mihkels on 111. (+4:08.44).