Mihkels tundis Giro 11. etapil, et keha ei töötanud veel vajalikus režiimis

Madis Mihkels. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Itaalia velotuuri 11. etapil (Porcari – Chiavari; 195 km) võidutses Ecuadori rattur Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG). Eesti meister Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) tundis, et keha ei ole peale puhkepäeva veel õiges töörežiimis.

Mihkels ületas lõpujoone suures grupis 123. positsioonil, kaotades võitjale 29 minutiga. "Päris raske päev oli," tõdes Mihkels ejl.ee vahendusel. "Peale puhkepäeva oli keha veidi error'is. Kuid oli näha, et pool gruppi tundis sama ja sain suhteliselt suures pundis rahulikult lõpuni," lisas ta.

Velotuuri kokkuvõttes jätkab Mihkels võistlemist 121. kohal (+1:57.22).

Neljapäeval sõidetav 12. etapp viib ratturid Imperia linnast Novi Liguresse. 175 kilomeetri pikkusele trassile jääb kaks kolmanda kategooria tõusu.

Toimetaja: Henrik Laever

