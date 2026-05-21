Mihkels sai Girol grupifinišis seitsmenda koha

Alec Segaert Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Itaalia velotuuri 12. etapi (Imperia - Novi Ligure; 175 km) võitis Belgia rattur Alec Segaert (Bahrain - Victorious), Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) sai sprindifinišis seitsmenda koha.

Neljapäevase, ratturid Imperiast Novi Liguresse viinud 175-kilomeetrise etapi keskel oli kaks kolmanda kategooria tõusu, mis osutusid tugevatele sprinteritele Jonathan Milanile (Lidl - Trek) ja Paul Magnier'le (Soudal Quick-Step) liialt karmiks.

Kui mägedes tegi peagrupi eesotsas kõvasti tööd Movistar, siis viimasel 40 kilomeetril vedas Mihkelsi kodumeeskond EF-Education ning Milanil ja Magnier'l ei õnnestunudki end tagasi punti murda.

Sprindifiniši eel jäi peagrupi ette aga Visma, kelle ratturite tuulest ründas kolm kilomeetrit enne lõppu Segaert. Vismal tema püüdmiseks huvi ei olnud, sprinterite tiimid jäid reageerimisega hiljaks - ja olid võib-olla tempo tegemisega endale ka liiga teinud - ja nii sai Belgia rattur endale finišiks piisava, kolmesekundilise edu.

Tema järel sai teise koha kaasmaalane Toon Aerts (Lotto) ning kolmanda Thomas Silva (Astana). Mihkels võitles grupifinišis välja seitsmenda koha.

Üldliidrina jätkab portugallane Afonso Eulalio (Bahrain - Victorious), suursoosik Jonas Vingegaard (Team Visma) kaotab talle 33 sekundiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

