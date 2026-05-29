Mihkels kahetseb viimases kurvis tehtud otsust

"Tahtsin viimases pöördes minna otse sisekurvi ja neile ette keerata, kes tahtsid väljast trajektoori võtta, aga sel hetkel hakkas just vihma sadama ja hakkasin viimasel hetkel kartma, et lähen märja asfaldi peal vale trajektooriga sisekurvi liiga suure hooga ja võtsin kiirust maha. Kahetsen seda suhteliselt palju," lausus eestlane, vahendab EJL.ee.

Oma kolmanda Giro d'Italia etapivõidu võttis prantslane Paul Magnier (Soudal Quick-Step; 3:46.50), jättes selja taha itaallased Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious) ja Jonathan Milani (Lidl – Trek).

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Austerlane Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) kaotab talle nelja minuti ja kolme sekundiga ning hollandlane Thymen Arensman (Netcompany INEOS) nelja minuti ja 27 sekundiga. Mihkels (+3:30.50) hoiab 115. positsiooni.

Reedel sõidavad ratturid Feltrest Alleghesse. Etapil on pikkust 151 kilomeetrit.