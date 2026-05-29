X!

Mihkels kahetseb viimases kurvis tehtud otsust

Jalgrattasport
Madis Mihkels
Madis Mihkels Autor/allikas: SCANPIX / Silvia Colombo/IPA Sport/SIPA
Jalgrattasport

Giro d'Italia 18. etapil (171 km) pälvis Eesti meister Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) seitsmenda koha. Kuigi eestlane jõudis tänavu aasta esimesel suurtuuril neljandat korda esikümnesse, jäi viimases kurvis tehtud otsus kripeldama.

"Tahtsin viimases pöördes minna otse sisekurvi ja neile ette keerata, kes tahtsid väljast trajektoori võtta, aga sel hetkel hakkas just vihma sadama ja hakkasin viimasel hetkel kartma, et lähen märja asfaldi peal vale trajektooriga sisekurvi liiga suure hooga ja võtsin kiirust maha. Kahetsen seda suhteliselt palju," lausus eestlane, vahendab EJL.ee.

Oma kolmanda Giro d'Italia etapivõidu võttis prantslane Paul Magnier (Soudal Quick-Step; 3:46.50), jättes selja taha itaallased Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious) ja Jonathan Milani (Lidl – Trek).

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Austerlane Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) kaotab talle nelja minuti ja kolme sekundiga ning hollandlane Thymen Arensman (Netcompany INEOS) nelja minuti ja 27 sekundiga. Mihkels (+3:30.50) hoiab 115. positsiooni.

Reedel sõidavad ratturid Feltrest Alleghesse. Etapil on pikkust 151 kilomeetrit.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgrattauudised

09:44

Mihkels kahetseb viimases kurvis tehtud otsust

28.05

Lauri Tamm võitis Leedu velotuuril etapi

28.05

Mihkels sõitis sel Girol neljandat korda esikümnesse

28.05

Suri teenekas rattasportlane ning treener Ants Jeret

28.05

Küljetuul lõhkus Leedu tuuri avaetapil gruppi, Ärm finišeeris teisena

28.05

Meeskondlik temposõit pakkus Taaramäele hoopis isemoodi elamust

27.05

Mihkelsi tiimikaaslane sai esimese suurtuuri etapivõidu

27.05

Taaramäe pidas Jaapanis karmi päeva vastu

26.05

Liidrisärgis Vingegaard ületas finišijoone uhkes üksinduses

26.05

Tamm jõudis Prantsusmaal pjedestaalile ja oli parim noorrattur

25.05

Mihkels: näen endal veel ühte sprindivõimalust Roomas

25.05

Lõiv alustas seljavalu kiuste maailma karika sarja

25.05

Jaapanis neljandana lõpetanud Taaramäe väärtuslikke sekundeid

24.05

Mihkels mahtus Girol 20 parema sekka

24.05

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

23.05

Vingegaard tõusis oodatud rünnakuga Itaalia velotuuri liidriks

23.05

Raplamaa rattamaratoni võitsid Pajur ja Leinonen

22.05

Kodustel teedel sõitnud Itaalia rattur võitis Giro etapi

22.05

Rattaralli veteran Kalju Koch: tänavu tahan üksipäini veereda

21.05

Mihkels sai Girol grupifinišis seitsmenda koha

sport.err.ee uudised

09:44

Mihkels kahetseb viimases kurvis tehtud otsust

09:17

Reedel selgub Eesti korvpallimeister

08:48

NBA lääne finaalseeria läheb otsustavasse mängu

08:11

Mai Narva sai EM-il esimese kaotuse

00:14

Norra pidas Läti survele vastu ja pääses esmakordselt MM-i poolfinaali

28.05

Võrkpallikoondise debütant kerkis võidumängus Läti vastu resultatiivseimaks

28.05

Tunjov leidis Itaalias juba seitsmenda klubi

28.05

ETV spordisaade, 28. mai

28.05

Tilga Götzise eel: põlvemure enam pole, nüüd on jälle normaalsed probleemid

28.05

Eesti noortekoondis lõi kodusel EM-il värava ka Horvaatiale

28.05

Sabalenka, Gauff ja Osaka teises ringis ei vääratanud

28.05

Soome hokikoondis jõudis MM-il kolmeaastase pausi järel medalimängudele

28.05

Eesti rekordimees kiitis TV 10 etapil noori: võitja aeg oli ulmeline!

28.05

Kurnatud Sinner ilma ei süüdista: asi oli minus, ma ei tundnud end hästi

28.05

Lauri Tamm võitis Leedu velotuuril etapi

28.05

Mihkels sõitis sel Girol neljandat korda esikümnesse

28.05

Venemaa jäähokikoondis jõudis enda sõnul naasmisele lähemale

28.05

44-aastane Serena Williams planeerib Wimbledoni eel tippsporti naasta

28.05

Kuumas närbunud suursoosik Sinner sai Prantsusmaa lahtistel üllatuskaotuse

28.05

Eesti klubi jõudis esmakordselt noorte Balti liigas finaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo