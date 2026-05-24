Mihkels mahtus Girol 20 parema sekka

Etapivõit kuulus norralasele Fredrik Dversnes Lavikule (Uno-X Mobility), kes jättis lõpuheitluses seljataha itaallased Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) ja Mattia Baisi (Team Polti VisitMalta).

Nelikust 57 sekundit hiljem jõudis finišisse peagrupp, kuhu kuulusid teiste seas Mihkels ja üldliider Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Pühapäevasel etapil pandi ratturite ajad kinni 5 km enne finišit, sest Milano auklikud tänavad ja raja äärde paigutatud tõkked tekitasid mitmetele ratturitele ohtlikke momente.

"Kõik ratturid arvasid, et rada on ohtlik. Oleme rõõmsad, et kohtunikud võtsid meid kuulda ja tahan neid selle eest tänada," selgitas Vingegaard. "Kui ainult mina oleks kurtnud, siis oleks olukord olnud teine. Aga kõik ratturid olid sama meelt ja mina tundsin, et mul on kohustus sellest kohtunikele teada anda," lisas ta.

Vingegaard edestab kokkuvõttes teisel kohal olevat portugallast Afonso Eulaliot (Bahrain - Victorious) kahe minuti ja 26 sekundiga. Mihkels tõusis pühapäevase etapiga kokkuvõttes ühe koha võrra kõrgemale, asudes nüüd 111. positsioonil (+2:47.17).