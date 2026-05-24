X!

Mihkels mahtus Girol 20 parema sekka

Jalgrattasport
Madis Mihkels (keskel, roosa kiivriga).
Madis Mihkels (keskel, roosa kiivriga). Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Sirotti
Jalgrattasport

Itaalia velotuuri 157-kilomeetrisel 15. etapil (Voghera - Milan) saavutas Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) 18. koha.

Etapivõit kuulus norralasele Fredrik Dversnes Lavikule (Uno-X Mobility), kes jättis lõpuheitluses seljataha itaallased Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) ja Mattia Baisi (Team Polti VisitMalta).

Nelikust 57 sekundit hiljem jõudis finišisse peagrupp, kuhu kuulusid teiste seas Mihkels ja üldliider Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Pühapäevasel etapil pandi ratturite ajad kinni 5 km enne finišit, sest Milano auklikud tänavad ja raja äärde paigutatud tõkked tekitasid mitmetele ratturitele ohtlikke momente.

"Kõik ratturid arvasid, et rada on ohtlik. Oleme rõõmsad, et kohtunikud võtsid meid kuulda ja tahan neid selle eest tänada," selgitas Vingegaard. "Kui ainult mina oleks kurtnud, siis oleks olukord olnud teine. Aga kõik ratturid olid sama meelt ja mina tundsin, et mul on kohustus sellest kohtunikele teada anda," lisas ta.

Vingegaard edestab kokkuvõttes teisel kohal olevat portugallast Afonso Eulaliot (Bahrain - Victorious) kahe minuti ja 26 sekundiga. Mihkels tõusis pühapäevase etapiga kokkuvõttes ühe koha võrra kõrgemale, asudes nüüd 111. positsioonil (+2:47.17).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgrattauudised

20:20

Mihkels mahtus Girol 20 parema sekka

18:41

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

23.05

Vingegaard tõusis oodatud rünnakuga Itaalia velotuuri liidriks

23.05

Raplamaa rattamaratoni võitsid Pajur ja Leinonen

22.05

Kodustel teedel sõitnud Itaalia rattur võitis Giro etapi

22.05

Rattaralli veteran Kalju Koch: tänavu tahan üksipäini veereda

21.05

Mihkels sai Girol grupifinišis seitsmenda koha

21.05

Mihkels tundis Giro 11. etapil, et keha ei töötanud veel vajalikus režiimis

20.05

Narvaez alistas lõpuduellis Masi, üldliidriks jäi Eulalio

19.05

Ganna võitis kindlalt temposõidu, Eulalio suutis Vingegaardi selja taha jätta

19.05

Riko Mäeuibo väänas Austrias õla paigast

19.05

Sten Tristan Raid kerkis Euroopa karikasarjas liidripositsioonile

18.05

Vaidem tõusis viimaste meetritega Rõuge rattamaratoni võitjaks

17.05

Vingegaard võitis etapi, aga roosat särki ei saanud

16.05

Narvaez võttis soolosõiduga Girol teise etapivõidu

16.05

Noored maastikuratturid võitlesid Põhjamaade MV-l kõvasti, aga rahule ei jää

15.05

Vingegaard teenis Girol karjääri esimese etapivõidu

15.05

Niklas Lond oli Belgias võidukas

14.05

Vihmased munakivid rikkusid Girol tippsprinterite finiši

13.05

Sündmusterohke viies etapp tõi Girol uue võitja ja uue üldliidri

sport.err.ee uudised

20:20

Mihkels mahtus Girol 20 parema sekka

19:47

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

18:59

Levadia jäi kiirelt kaotusseisu, kuid vastas kuue väravaga

18:41

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

17:58

Saksamaa ründelegend lõpetas karjääri

17:26

Vene raketirünnak ei röövinud ära Kostjuki võitlusvaimu

16:49

Mölder võitis Egiptuses ITF-i turniiri

16:11

Naiste võrkpallikoondis kaotas Lätile ka teises mängus

15:46

Kubassova lõi värava ja Ferencvaros alustas finaalseeriat suure võiduga

15:36

"Spordipühapäev" heidab pilgu dopingukultuuri hämarikku

15:05

Taanlase väravad tasakaalustasid seisu idakonverentsi finaalis

14:43

Bayern vormistas Kane'i kübaratriki abil kuldse duubli

14:17

Epeenaiskond kaotas neutraalse lipu koondisele

13:38

Klassikalised tsiklid ja tänavasõitjad avasid motoringraja hooaja avaetapi

13:09

Jõesaare klubi astus sammu finaali suunas

12:53

Hull City tagas viimase hetke võiduga Wembleyl koha kõrgliigas

12:30

Makke: Dorbek pidas enne mängu kõne ja see tõi mehed üles

11:36

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

10:49

Eesti naiste võrkpallikoondis alustas kontrollmänge kaotusega

10:38

Barcelona naised murdsid vastase teisel poolajal ja võitsid Meistrite liiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo