Londonis võidutsenud Tribuntsov uuendas Eesti rekordit

Eesti ujuja Ralf Tribuntsov püstitas Londonis toimunud rahvusvahelisel võistlusel AP Race Eesti rekordi 50 meetri seliliujumises ajaga 24,81. See tõi talle ühtlasi ka esikoha.

Oma mullu juunis Eesti meistrivõistlustel püstitatud senisest rahvusrekordist oli Tribuntsov kuue sajandiku võrra kiirem. See oli ühtlasi võistluste rekord ning eestlane edestas Londoni basseinis tšehh Jakub Krischket (24,96) ja leedulast Mantas Kauspedast (25,17).

Pika ja lühikese basseini peale kokku on Tribuntsovi nimel kokku 13 Eesti rekordit, neist kaheksa individuaalset ja viis erinevate teatevõistkondade koosseisus.

Esikoha teenis 200 meetri liblikujumises ajaga 1.57,79 ka Kregor Zirk, kuid Eneli Jefimova oli 100 meetri rinnuliujumises teine ajaga 1.06,37, mis tähistab tema hooaja tippmarki. Jefimovat edestas hooaja edetabelijuht Angharad Evans.

Aleksei Denissov sai 200 meetri kompleksujumises juunioride arvestuses kolmanda koha Eesti juunioride rekordiga 2.04,65. Kolmandaks tuli 400 meetri vabaltujumises ka Gerd Johan Lessing, kes püstitas isikliku rekordi 3.58,50.