Sünnipäevalaps Mihkels sai Giro viimasel etapil viienda koha

Jonas Vingegaardist sai kaheksas mees, kes kõigil kolmel suurtuuril võidutsenud
Jonas Vingegaardist sai kaheksas mees, kes kõigil kolmel suurtuuril võidutsenud
Itaalia velotuuri viimase etapi võitis Jonathan Milan (Lidl - Trek), 23. sünnipäeva tähistav Madis Mihkels (EF Education EasyPost) teenis Roomas sprindifinišis viienda koha. Jonas Vingegaardist (Team Visma | Lease a Bike) sai kaheksas mees, kes kõigil kolmel suurtuuril võidutsenud.

Tänavuse Giro d'Italia 131 kilomeetri pikkune finaaletapp kulges esimesed 20 kilomeetrit vägagi rahulikus tempos, muuhulgas rüüpas liidrisärgis väntav Jonas Vingegaard oma tiimikaaslastega prosecco't. Colosseumi juures lükati aga otsustaval sprindietapil käik sisse ning mitmed ratturid ründasid, aga keegi eest rebida ei suutnud.

Otsustavat ringi alustas esikohalt itaallane Ganna Filippo (Netcompany INEOS), kes saavutas kaasmaalase Matteo Sobrero (Lidl - Trek) ja belglase Jasper Stuyveniga (Soudal Quick-Step) konkurentide ees 20-sekundilise edu. Grupp püüdis siiski kolmiku kinni ning viimase etapi võitja selgus tormilise lõpuspurdiga.

Kõige teravamat jalga näitas lõpuks Jonathan Milan (Lidl - Trek), kelle jaoks oli see kodusel suurtuuril esimene etapivõit. Esikolmikusse mahtusid veel Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) ja Paul Penhoet (Groupama - FDJ United), kellele järgnesid Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) ning sünnipäevalaps Madis Mihkels.

Üldvõidu pälvis Vingegaard, kellest sai kaheksas rattur, kes kõigil kolmel suurtuuril võidutsenud. Giro debütant võitis viis etappi ning sai liidrisärgi pärast 13. etappi. Lähimat konkurenti, Felix Galli (Decathlon CMA CGM Team) edestas Vingegaard viie minuti ja 22 sekundiga, kolmanda koha pälvis võitjale kuue minuti ja 25 sekundiga kaotanud Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Kuigi ihaldatud etapivõitu seekord ei tulnud, lõpetas Roomas 23. sünnipäeva tähistanud Madis Mihkels Girol viis korda esikümnes ning tõestas, et kuulub maailma tippsprinterite hulka.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

