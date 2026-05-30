Vingegaard läheb pühapäeval Giro võitu vormistama

Viimastel nädalatel mägistel etappidel kindlalt peremehitsenud Vingegaard ründas sedapuhku finišitõusul, mis oli ühtlasi esimese kategooria mägi ja edestas kõiki konkurente rohkem kui minutiga.

Tema järel lõpetasid kolmeses grupis Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), Jai Hindley (Red Bull - Bora - Hansgrohe) ja Derek Gee-West (Lidl - Trek). Kõik kaotasid võitjale minuti ja 15 sekundiga.

Kaugele ei jäänud ka Netcompany Ineose jalgratturid Thymen Arensman (+1.19) ja Egan Bernal (+1.25).

Kokkuvõttes on Vingegaardi edu teisel kohal oleva Galli ees viis minutit ja 22 sekundit. Kolmandat positsiooni hoiab Hindley (+6.25).

Kuna pühapäeval on kavas lauskmaaetapp Roomas, siis jääb Vingegaard üldvõiduta vaid juhul, kui juhtub midagi tõeliselt ootamatut.

Madis Mihkels (EF Ecudation - EasyPost) lõpetas laupäeval grupis, mis kaotas võitjale enam kui poole tunniga ja sai protokolli 89. koha. Kokkuvõttes on sprindifinišeid jahtiv eestlane parematest samuti kaugel.