Mihkels: kui saan võistelda parema sprindisuunitlusega tiimiga, olen rohkemaks võimeline

Autor/allikas: Harry Tablot/Getty Images
Eesti meister Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) sprintis end Rooma teedel peetud Giro d'Italia viimasel etapil (131 km) viiendaks. Ühtlasi lõpetas eestlane aasta esimesel meeste suurtuuril viis korda esikümnes.

Finaaletapil võidutses kodupubliku rõõmuks itaallane Jonathan Milan (Lidl – Trek; 3:05.50), kes jättis selja taha kaasmaalase Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) ja prantslase Paul Penhoet' (Groupama – FDJ United).

"Tulin sprindiks viimase kahe kilomeetri jooksul päris kaugelt grupi tagant ette positsioonile, kuid see nõudis omajagu energiat ja finišiks enam eriti palju teravust järel polnud," ütles Mihkels. "Ma arvan, et siiski oli mul selle tuuri jooksul suhteliselt okei stabiilsus. Usun, et kui saan võistelda parema sprindisuunitlusega tiimiga, olen rohkemaks võimeline."

Velotuuri üldarvestuses võidutses taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), kes on nüüd kokkuvõttes parim olnud kõigil kolmel suurtuuril. Teise koha sai austerlane Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team; +5.22) ja kolmanda austraallane Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe; +6.25). Mihkels oli üldarvestuses 111. (+4:42.46).

Punktiarvestuses oli parim prantslane Paul Magnier (Soudal Quick-Step), mäekuninga särgi sai endale itaallane Giulio Ciccone (Lidl – Trek) ja noorratturite seas võidutses portugallane Afonso Eulalio (Bahrain – Victorious).

Toimetaja: Siim Boikov

