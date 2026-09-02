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Bigbank/Kalev sõlmis lepingu Carlos Jürgensiga

Korvpall
Carlos Jürgens (palliga)
Carlos Jürgens (palliga) Autor/allikas: Facebook/BC Kedainiu Nevežis
Korvpall

Profikorvpalli nii Leedus kui Hispaanias mänginud ja ka Eesti koondist esindanud Carlos Jürgens lõi algavaks hooajaks käed Bigbank/Kaleviga.

27-aastane Tartus sündinud Jürgens mängis aastatel 2018-23 USA üliõpilasliigas NCAA Oral Robertsi ridades, seejärel esindas ta Leedus Kedainiaid, kodumaal TalTech/Alexelat ning eelmisel hooajal Hispaania esiliigas Ourenset.

"Mul on väga hea meel liituda Bigbank/Kaleviga," rääkis tagamängija klubi kodulehele. "Olen tänulik nii organisatsioonile kui peatreener [Brett Nõmmele] usalduse ja võimaluse eest ning ootan põnevusega, et saaksin meeskonda oma panuse anda. Annan endast kõik, et tuua esile parim nii endast kui kõikidest teistest ning võistelda kullale," lisas Jürgens.

"Carlos lisab meie võistkonda juba ühe natuke kogenuma pallikäsitleja juurde. Ta on tänapäevane combo guard, kes suudab ennast ise viskele mängida ning ka teistele olukordi tekitada," iseloomustas uut täiendust Bigbank/Kalevi peatreener.

Bigbank/Kalevi esimene hooajaeelne mäng toimub 9. septembril Keila Tervisekeskuses Keila KK meeskonna vastu.

Toimetaja: Anders Nõmm

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