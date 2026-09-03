FIBA uurib võimalusi Venemaa ja Valgevene koondised ja klubid taas platsile tuua

Rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA) leevendas Venemaale ja Valgevenele määratud sanktsioone, kuid see ei tähenda koondiste ja klubide kohest naasmist rahvusvahelistele võistlustele.

Sarnaselt muu spordiga on Venemaa ja Valgevene korvpall alates sõjategevuse algusest Ukrainas rahvusvahelisest korvpallist kõrvaldatud. Viimase aja rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) suuniste alusel on hakatud neid aga järk-järgult taas muu maailmaga integreerima.

Vastavalt FIBA otsusele saavad kohe tagasi sportlased individuaalselt, lisaks treenerid, kohtunikud ja korvpalliametnikud. Võistkondade võimaliku naasmise üle arutab aga detsembris kogunev FIBA keskkomitee. Seni tehakse aga tööd detailide kallal.

FIBA teatel proovitakse vahepeal lahendada logistilisi ja mängijate ohutusega seotud küsimusi. Venemaa korvpalliliidu preisdendi Andrei Kirilenko sõnul on läbirääkimised rahvusvahelise alaliiduga aktiivsed, kuid küsimus on nende vaatest endiselt keeruline.

Ta nimetas peamiste takistustena viisasid, trnasporti ja osalejate turvalsiust, mis on eriti tundlikud küsimused Euroopas toimuvatel turniiridel. Samuti on vajadus töötada välja piisav dopinguvastane programm, millega seotud detaile FIBA samuti detsembris arutab.