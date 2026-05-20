Narvaez alistas lõpuduellis Masi, üldliidriks jäi Eulalio

Jhonatan Narvaez ja Enric Mas (taamal). Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/IPA Sport
Itaalia velotuuri 195-kilomeetrise 11. etapi (Porcari - Chiavari) võitis ecuadorlane Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates - XRG; 4:33.43). Üldliidrina jätkab portugallane Afonso Eulalio (Bahrain - Victorious).

Narvaez ja hispaanlane Enric Mas (Movistar Team) eraldusid konkurentidest viimasel, 4,6-kilomeetrisel tõusul ning lõpusirgel näitas teravamat jalga Narvaez, kes teenis tänavuselt võistluselt oma kolmanda ja ühtekokku viienda etapivõidu.

"Lõpus hakkasin kartma. Enric hakkas sprintima ja üritas mind peaaegu vastu barjääre suruda. Sõitsin piiri peal, aga see oli hämmastav. Kogu marsruudi läbisime täisgaasil, sest me ei võistle ainult tõusudel, vaid ka laskumistel," rääkis Narvaez finišis.

Kahele paremale järgnes kolmemeheline grupp, kust saavutas kolmanda koha itaallane Diego Ulissi (XDS Astana Team; +0.11). Üldliider Eulalio ja tema lähim konkurent Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) lõpetasid grupis, mis kaotas etapivõitjale ligi kolm ja pool minutit. Vingegaard sai 32. ja Eulalio 33. koha.

Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) tuli üle finišijoone 123. mehena, kaotust Narvaezele kogunes 29 minutit.

Kokkuvõttes edestab Eulalio teisel kohal olevat Vingegaardi jätkuvalt 27 sekundiga, kolmas on hollandlane Thymen Arensman (Netcompany INEOS; +1.57). Mihkels langes 11 koha võrra 121. positsioonile (+1:57.22).

Toimetaja: Henrik Laever

Ganna võitis kindlalt temposõidu, Eulalio suutis Vingegaardi selja taha jätta

