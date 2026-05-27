Mihkelsi tiimikaaslane sai esimese suurtuuri etapivõidu

Kolmapäevane sõit pakkus üsna taktikarohke etteaste. Ratturitel tuli ületada kolm kolmanda kategooria tõusu, kuid suures pildis kulges kogu etapp ülesmäge.

Viimaseks tõusuks oli jäänud etteotsa kuus ratturit, kellest otsustaval momendil oli kõige valusam jalg Valgrenil. Tasuks karjääri esimesene suurtuuri etapivõit.

Kolme sekundiga kaotas talle norralane Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). Kuue sekundi kaugusele jäid Damiano Caruso (Bahrain - Victorious), Aleksandr Vlassov (Red Bull - Bora - Hansgrohe) ja Einer Rubio (Movistar).

Peagrupp lõpetas võitjast viis minutit ja 15 sekundit hiljem ning sinna kuulus ka velotuuri üldliider Vingegaard. Tema edu teist kohta hoidva austerlase Felix Galli (Decathlon CMA CGM Team) ees on nüüd neli minutit ja 13 sekundit. Viimasest jääb 24 sekundi kaugusele Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

Võitja meeskonnakaaslane Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) lõpetas grupis, mis lõpetas Valgrenist enam kui 19 minutit hiljem. Protokolli läks eestlasele 119. koht, kokkuvõttes ta samuti paremate hulka ei kuulu.

Giro d'Italial jääb sõita veel neli etappi. Neljapäeval on kavas 171-kilomeetrine teekond marsruudil Fai della Paganella - Pieve di Soligo. Kuigi sel on ka paar väiksemat tõusu, siis tõsisemaid mägesid rünnatakse reedel-laupäeval.