X!

Mihkelsi tiimikaaslane sai esimese suurtuuri etapivõidu

Jalgrattasport
Michael Valgren
Michael Valgren Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Jalgrattasport

Itaalia velotuuri 17. etapi (Cassano d'Adda - Andalo; 202 km) võitis taanlane Michael Valgren (EF Education - EasyPost; 4:41.33). Kokkuvõttes jätkab liidrina tema kaasmaalane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Kolmapäevane sõit pakkus üsna taktikarohke etteaste. Ratturitel tuli ületada kolm kolmanda kategooria tõusu, kuid suures pildis kulges kogu etapp ülesmäge.

Viimaseks tõusuks oli jäänud etteotsa kuus ratturit, kellest otsustaval momendil oli kõige valusam jalg Valgrenil. Tasuks karjääri esimesene suurtuuri etapivõit.

Kolme sekundiga kaotas talle norralane Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). Kuue sekundi kaugusele jäid Damiano Caruso (Bahrain - Victorious), Aleksandr Vlassov (Red Bull - Bora - Hansgrohe) ja Einer Rubio (Movistar).

Peagrupp lõpetas võitjast viis minutit ja 15 sekundit hiljem ning sinna kuulus ka velotuuri üldliider Vingegaard. Tema edu teist kohta hoidva austerlase Felix Galli (Decathlon CMA CGM Team) ees on nüüd neli minutit ja 13 sekundit. Viimasest jääb 24 sekundi kaugusele Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

Võitja meeskonnakaaslane Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) lõpetas grupis, mis lõpetas Valgrenist enam kui 19 minutit hiljem. Protokolli läks eestlasele 119. koht, kokkuvõttes ta samuti paremate hulka ei kuulu.

Giro d'Italial jääb sõita veel neli etappi. Neljapäeval on kavas 171-kilomeetrine teekond marsruudil Fai della Paganella - Pieve di Soligo. Kuigi sel on ka paar väiksemat tõusu, siis tõsisemaid mägesid rünnatakse reedel-laupäeval.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgrattauudised

18:46

Mihkelsi tiimikaaslane sai esimese suurtuuri etapivõidu

10:13

Taaramäe pidas Jaapanis karmi päeva vastu

26.05

Liidrisärgis Vingegaard ületas finišijoone uhkes üksinduses

26.05

Tamm jõudis Prantsusmaal pjedestaalile ja oli parim noorrattur

25.05

Mihkels: näen endal veel ühte sprindivõimalust Roomas

25.05

Lõiv alustas seljavalu kiuste maailma karika sarja

25.05

Jaapanis neljandana lõpetanud Taaramäe väärtuslikke sekundeid

24.05

Mihkels mahtus Girol 20 parema sekka

24.05

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

23.05

Vingegaard tõusis oodatud rünnakuga Itaalia velotuuri liidriks

23.05

Raplamaa rattamaratoni võitsid Pajur ja Leinonen

22.05

Kodustel teedel sõitnud Itaalia rattur võitis Giro etapi

22.05

Rattaralli veteran Kalju Koch: tänavu tahan üksipäini veereda

21.05

Mihkels sai Girol grupifinišis seitsmenda koha

21.05

Mihkels tundis Giro 11. etapil, et keha ei töötanud veel vajalikus režiimis

20.05

Narvaez alistas lõpuduellis Masi, üldliidriks jäi Eulalio

19.05

Ganna võitis kindlalt temposõidu, Eulalio suutis Vingegaardi selja taha jätta

19.05

Riko Mäeuibo väänas Austrias õla paigast

19.05

Sten Tristan Raid kerkis Euroopa karikasarjas liidripositsioonile

18.05

Vaidem tõusis viimaste meetritega Rõuge rattamaratoni võitjaks

sport.err.ee uudised

19:22

Maailma teine reket Rõbakina langes Pariisis konkurentsist

19:02

Kolm Eesti kardisportlast startis EM-etapil Belgias

18:46

Mihkelsi tiimikaaslane sai esimese suurtuuri etapivõidu

18:07

Ringrajasõitja Alex Reimann tõusis Zandvoortis pjedestaalile

17:35

Kasper Schmeichel riputab vastu tahtmist kindad varna

17:19

Eesti rattaorienteeruja Anett Liisa Parts tuli noorte EM-il hõbedale

16:41

Selgus Hollandi jalgpallikoondise koosseis MM-finaalturniiriks

16:05

Riismaa klubi hooaeg sai läbi

15:42

Noor tšehhitar ei peatanud Swiatekit

15:07

Eesti aerutaja võitis kõrgetasemelisel regatil kolm medalit

14:33

Leedu korvpallitäht sõlmis Žalgirisega väga tulusa lepingu

13:46

Nazarov välihooajal ei võistle

13:12

Sinjavski väravasööt aitas Baniku kõrgliiga lävepakust ühe jalaga üle

12:29

Mai Narva on EM-i hästi alustanud

11:51

Jürgen Henn avalikustas jalgpallikoondise koosseisu Balti turniiriks

11:22

Eesti võimlemistipud alustavad Bulgaarias Euroopa meistrivõistlusi

10:55

Barcelona talismanist huvitub ambitsioonikas Inglise klubi

10:13

Taaramäe pidas Jaapanis karmi päeva vastu

09:44

Vegas Golden Knights jõudis Stanley karikavõistlustel finaali

09:11

Sinner sai 30. võidu järjest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo