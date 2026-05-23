Vingegaard tõusis oodatud rünnakuga Itaalia velotuuri liidriks

Itaalia velotuuri 14., mägise etapi Aostast Pilasse (133 km) võitis suursoosik Jonas Vingegaard (Team Visma), kes kerkis ühtlasi ka Giro üldliidriks.

Giro teise täispika nädala viimane mägine etapp oli ratturitele korralikuks katsumuseks, sest ronima hakati kohe pärast starti ning kiirelt tuli tõusta esimese kategooria mäe, 15,7-kilomeetrise ja 6,2-protsendilise tõusunurgaga Saint-Barthelemy tippu.

Kuigi Jonas Vingegaard avaldas etapi eel kindlat soovi laupäeval roosasse liidrisärki tõusta, lubas Visma jooksikud vahepeal ka ligi nelja minuti kaugusele ning hakkas vahet jõudsalt vähendama alles 16,6-kilomeetrise ja seitsmeprotsendilise nurgaga lõputõusu alguses.

Pila tõusu esimese kuue kilomeetriga kahanes vahe jooksikutega poolteist minutit ning viimased neist - Giulio Ciccone ja Einer Rubio - püüti kinni viis kilomeetrit enne finišit. Kohe pärast seda ründaski Vingegaard otsustavalt ja jättis lähimad konkurendid kiirelt oma tuulde.

Taanlasest suursoosiku järel sai teise koha Felix Gall (Decathlon), kes kaotas talle 49 sekundit. Jai Hindley (Red Bull) ületas finišijoone Vingegaardist 58 sekundit hiljem, neile järgnesid itaallased Davide Piganzoli ja Giulio Pellizzari (+1.03). Senine üldliider, portugallane Afonso Eulalio (Bahrain) sai 15. koha (+2.49), ent suutis säilitada vähemalt teise koha.

Kokkuvõttes on Vingegaardi edu nüüd kindel: Eulalio kaotab talle 2.26 ning Gall 2.50, teised mehed juba üle kolme minuti.