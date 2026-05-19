Teder aitas naiskonna Itaalia kõrgliigasse

Välismaal mängivatest Eesti naiskorvpalluritest lõpetas viimasena klubihooaja Johanna Eliise Teder ning tegi seda väga edukalt, kui aitas oma kodunaiskonnal uueks hooajaks tõusta Itaalia kõrgliigasse.

Teder ja Costa Masnaga võitsid Itaalia esiliigas oma grupi ning tagasid sellega uueks hooajaks pääsu kõrgemale tasemele. Kahe võiduni peetavas finaalseerias oli Costa Masnaga lõpuks Valdarno naiskonnast parem tulemusega kaks-üks, vahendab Basket.ee.

Nädala esimeses mängus, mis oli finaalseeria teiseks kohtumiseks, jäi Costa Masnaga võõrsil alla 73:87. Eestlanna kogus 28 mänguminutiga 10 punkti (kahesed 0/1, kolmesed 3/5, vabavisked 1/2), kaks lauapalli, kaks resultatiivset söötu, neli pallikaotust ja viis isiklikku viga.

Pühapäevases finaalseeria otsustavas mängus olid Costa Masnaga võidunumbrid koduväljakul 95:81. Teder kogus 27 minutiga oma tiimi paremuselt kolmandana 16 punkti (kahesed 1/2, kolmesed 4/8, vabavisked 2/2), ühe lauapalli, kaheksa resultatiivset söötu, kuus vaheltlõiget, kuus pallikaotust ja viis isiklikku viga.

26-aastane Teder kogus Itaalia esiliigas 31 mänguga keskmiselt 24 minutit, 11,7 punkti, 2,9 lauapalli, 4,9 resultatiivset söötu, 1,7 vaheltlõiget ja 3,4 pallikaotust. Tema visketabavused olid kahestel 45,2 protsenti, kolmestel 41,9 protsenti ja vabavisetel 79,5 protsenti.