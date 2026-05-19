X!

Teder aitas naiskonna Itaalia kõrgliigasse

Korvpall
Johanna Eliise Teder (paremal).
Johanna Eliise Teder (paremal). Autor/allikas: Basket Costa/Facebook
Korvpall

Välismaal mängivatest Eesti naiskorvpalluritest lõpetas viimasena klubihooaja Johanna Eliise Teder ning tegi seda väga edukalt, kui aitas oma kodunaiskonnal uueks hooajaks tõusta Itaalia kõrgliigasse.

Teder ja Costa Masnaga võitsid Itaalia esiliigas oma grupi ning tagasid sellega uueks hooajaks pääsu kõrgemale tasemele. Kahe võiduni peetavas finaalseerias oli Costa Masnaga lõpuks Valdarno naiskonnast parem tulemusega kaks-üks, vahendab Basket.ee.

Nädala esimeses mängus, mis oli finaalseeria teiseks kohtumiseks, jäi Costa Masnaga võõrsil alla 73:87. Eestlanna kogus 28 mänguminutiga 10 punkti (kahesed 0/1, kolmesed 3/5, vabavisked 1/2), kaks lauapalli, kaks resultatiivset söötu, neli pallikaotust ja viis isiklikku viga.

Pühapäevases finaalseeria otsustavas mängus olid Costa Masnaga võidunumbrid koduväljakul 95:81. Teder kogus 27 minutiga oma tiimi paremuselt kolmandana 16 punkti (kahesed 1/2, kolmesed 4/8, vabavisked 2/2), ühe lauapalli, kaheksa resultatiivset söötu, kuus vaheltlõiget, kuus pallikaotust ja viis isiklikku viga.

26-aastane Teder kogus Itaalia esiliigas 31 mänguga keskmiselt 24 minutit, 11,7 punkti, 2,9 lauapalli, 4,9 resultatiivset söötu, 1,7 vaheltlõiget ja 3,4 pallikaotust. Tema visketabavused olid kahestel 45,2 protsenti, kolmestel 41,9 protsenti ja vabavisetel 79,5 protsenti.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

15:05

Teder aitas naiskonna Itaalia kõrgliigasse

08:36

Spursil läks Thunderi alistamiseks vaja kahte lisaaega

18.05

Lips finaalseeria puhkepäevadest: ei usu, et kummalgi tükid taga oleks

18.05

Nõmm hooajast Saksamaal: sain kinnitust, et saan sellest asjast aru küll

18.05

NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti taas Gilgeous-Alexander

18.05

Drell aitas Reali kukutada

18.05

Seitsmenda mängu võitnud Cavaliers pääses idas finaali

17.05

Kuusmaa: esimene mäng seeriat ei otsusta

17.05

TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali

17.05

Esimese hooaja TalTechis mänginud Sutt: ma arvan, et näitasin sisu küll

17.05

Alar Varrak: me ihume hammast ka suurtele

16.05

Paasoja: meie põhisõnum oli, et peame edasi viskama

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga

16.05

Eesti korvpalliliit korraldab koduse EM-i eel ka noorte tiitlivõistluse

16.05

Spurs viskas Timberwolvesile 139 punkti ja jõudis oodatud lääne finaali

videod

sport.err.ee uudised

15:43

VIDEO | Litmanen lõi oma esimese värava Eesti liigas keskväljakult

15:05

Teder aitas naiskonna Itaalia kõrgliigasse

14:28

Eesti kulturistid ja fitness-sportlased teenisid medaleid

13:52

Eesti motomehed võtsid Läti meistrivõistlustel kolmikvõidu

13:19

Sten Tristan Raid kerkis Euroopa karikasarjas liidripositsioonile

12:52

Spordi asekantsler: tippspordis peame mingil hetkel valikuid tegema

11:52

Kuues kukkumine viis MotoGP maailmameistri haiglasse

11:31

KUULA | Kas Talihärma eemalejätmine koondisest oli õige otsus?

11:11

Havertz tõi Arsenalile tiitli käeulatusse

10:46

Stanley karikavõistlustel selgus viimane edasipääseja

10:16

Neymar võitis Ancelotti usalduse

09:13

Šveits jätkab kodust MM-i veatult

08:36

Spursil läks Thunderi alistamiseks vaja kahte lisaaega

08:05

Sheini koduklubi Fredrikstad vallandas võidumängu järel peatreeneri

18.05

Meedia: Guardiola lahkub hooaja lõpus Manchester Cityst

loetumad

18.05

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

18.05

Drell aitas Reali kukutada

18.05

Ligi veerand sajandit Madridi Realis mänginud kapten lahkub klubist

18.05

Petrõkina saab tippude abiga kaks uut kava: eksperiment on juba õnnestunud! Uuendatud

18.05

Nõmm hooajast Saksamaal: sain kinnitust, et saan sellest asjast aru küll

08:36

Spursil läks Thunderi alistamiseks vaja kahte lisaaega

18.05

EOK sõlmis juhtimiskultuuri tugevdamiseks koostöölepingu advokaadibürooga

17.05

Jefimova: maikuuks tundsin end Ameerikas juba väga mugavalt

18.05

Meedia: Guardiola lahkub hooaja lõpus Manchester Cityst

11:31

KUULA | Kas Talihärma eemalejätmine koondisest oli õige otsus?

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo