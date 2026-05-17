Eesti meistrivõistluse viimasel päeval paistis enim silma Daniel Zaitsev

Zaitsevi 50 meetri liblikujumise isiklik rekord 23,26 on tänaseks pea seitse aastat vana ehk ujumise mõistes kaunis eakas. Eesti meistrivõistlustel ei jäänud selle ületamine lootusetult kaugele. Nii eelujumises kui finaalis näitas kuldmedali võitnud Zaitsev kõrgest klassist tulemust 23,49.

"Hommikul läksin ujuma eesmärgiga ujuda hooaja tippmark. Mul õhtuti kipub alati see aeg kehvemaks minema, aga täna oli eesmärgiks ujuda õhtul vähemalt samasse auku. See õnnestus," lausus Zaitsev ERR-ile. "See on hea märk enne järgmist nädalat Londonis. Siin oligi selline vormi kontroll. Vaatasime, mis vormis oleme, mille kallal töötada ja järgmine nädal plaani järgi peaks olema kiirem."

Õhtu teise kulla teenis Zaitsev 50 meetri seliliujumises. Nii Zaitsevit kui lühiraja Euroopa meistrit Ralf Tribuntsovi juhendav Toni Meijel on rahul, et sportlaste tervis pole ettevalmistust seganud.

"Nende meeste tasemega ma pean kogu aeg hoidma neid nii-öelda põnevil," sõnas ta. "Jälle uusi asju välja mõtlema. See ei ole vahel kõige odavam lõbu, aga ma olen siiamaani hakkama saanud. Ja meie ümber on väga palju toredaid ja häid inimesi, kes on valmis aitama."

Silma paistis tänavustel Eesti meistrivõistlustel 14-aastane Emily-Pärli Jäärats. Pühapäeval võitis ta esmalt 50 meetri liblikujumise ja siis näitas oma mitmekülgsust esikohaga 400 meetri kompleksujumises.

Jäärats valmistub siiski jätkuvalt juunioride vanuseklassi tiitlivõistlusteks. Augustis Pariisis toimuvale täiskasvanute EM-ile ta ei sõida, kuid Eesti koondis saab sellegi poolest märkimiselt suur.

"16 sportlast sinna plaanivad minna," lausus Meijel. "Osad on need, kes nüüd just on saabunud Eestisse ja hakkavad siin treenima. On tulnud Ameerika ülikoolidest. Neil sai hooaeg seal mõni aeg tagasi läbi, nüüd on siin väikese pausi teinud."

Pühapäevastest tulemustest väärib esiletõstmist veel Margaret Markvardti võiduaeg naiste selilisprindis – 29,25. Egle Salu võitis naiste 100 meetri rinnulidistantsi tulemusega 1.09,80.