Jäärats pääses juhuse tahtel juunioride EM-i finaali

Münchenis tiitlivõistluse debüüdi teinud Emily-Pärli Jäärats teenis poolfinaalis isikliku rekordiga 27,03 9. koha, kuid jäi 0,01 sekundiga esimesena finaaliukse taha. Järgmisel hommikul selgus, et viimasena finaalipääsu lunastanud Itaalia ujuja Caterina Santambrogio otsustas stardist loobuda ning esimene varu Jäärats saab ujuda pühapäeva õhtul toimuvas finaalis.

"Olin peale poolfinaali päris pettunud, sest üks sajandik finaalist on ikka valus. [Pühapäeva] hommikul sain Tonilt (koondise peatreener Toni Meijel – toim) teada, et sain finaali. Alguses ei suutnud seda uskuda – olin täiesti šokeeritud ja üllatunud. Mul on väga hea meel, et seekord naeratas õnn just mulle. Nüüd tahan selle võimaluse maksimaalselt ära kasutada," kommenteeris noorujuja.

Finaalis saab Aivi-Liiv Kulla õpilane rünnata Maari Randväli kaks aastat tagasi ujutud Eesti noorte ja juunioride rekordit 26,93.

Maari Randväli pälvis poolfinaalis 14. koha väleda tulemusega 27,17. Tema nimel olevast rekordist jäi puudu 24 sajandikku. Randväli lõpetas kaks aastat tagasi juunioride EM-i poolfinaalis, toona 15-aastasena, 50 meetri liblikujumise üheksandal kohal.

Esimesena pääses finaali Prantsusmaa ujuja Andreanne Bourseul tulemusega 26,03.