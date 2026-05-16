Eesti korvpalliliit korraldab koduse EM-i eel ka noorte tiitlivõistluse

"U-18 Euroopa meistrivõistluste A-divisjoni finaalturniiri korraldamine on meile hea test enne 2029. aastal Tallinnas toimuvat EM-finaalturniiri," kommenteeris 2029. aasta täiskasvanute EM-i Tallinna alagrupiturniiri peakorraldaja Henri Ausmaa.

"Sellisel tasemel turniiri võõrustamine tähendab, et 2028. aastal näeme Tallinnas mängimas selle vanuseklassi Euroopa tippkoondiseid ning tulevasi NBA ja Euroliiga mängijaid," lisas ta.

Korvpalliliidu spordidirektori Raido Roosi sõnul aitab U-18 noormeeste koondise A-divisjonis mängimine kaasa nii sportliku taseme tõstmisele kui strateegias püstitatud eesmärkide täitmisele. "Meil on praegu hea võimalus hoida noormeeste U-18 koondist Euroopa tipptasemel mängimas vähemalt kolm aastat järjest. Kõrges konkurentsis mängimine tõstab meie sportliku taset ning toetab alaliidu strateegias püstitatud eesmärkide täitmist," sõnas Roos.

U-18 vanuseklassi A-divisjoni EM-finaalturniiril osaleb kokku 16 võistkonda, kes on jagatud neljastesse alagruppidesse.