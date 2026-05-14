Saar koduse MM-etapi eel: rada on pea peale pööratud, aga positiivselt

Külgkorvidele on Eestis MM-etappe korraldatud ka varem, ent quadid sõidavad MM-sarja tänavu üldse esmakordselt ning ajaloolisel aastal tullakse kohe ka siia. Praeguseks on quadid sõitnud kolm etappi ning kõrget teist kohta hoiab meie enda sportlane Kevin Saar, kes käis neljapäeval kodurada proovimas.

"Väga mõnus on tulla kodusele etapile. Sa tead, et siin on palju oma inimesi, perekond, tuttavad, sõbrad, fännid. Täna esimest korda uuel rajal ka proovimas, et kõik tundub väga super ja ma arvan, et sellest tuleb üks tore üritus," sõnas Saar.

"Nad on hästi palju rada muutnud, võrreldes isegi eelmise aastaga. Nüüd on pea peale see pööratud ja ainult positiivses suunas. Tehtud laiemaks, suuremaks, hüpped on turvalised, elemente jagub ja arvan, et pealtvaatajatel on ka väga huvitav jälgida," lisas ta.

Konkurendid uurivad Karksi-Nuia kohta palju, aga viiekordne Euroopa meister Saar juba teab, kuidas koduväljakueelist kasutada. "Eks nad uurivad pidevalt, aga lihtne on lihtsalt vastata, et väga täpselt ei tea, et nad seal palju muudavad ja teevad. Aga selles mõttes on see tõsi ka, ega ma väga kursis ei olnud, mis seisus see rada siin hetkel on, aga küsitakse palju jah," kinnitas Saar.

Suure motokrossinädalavahetuse eestvedajaks on neli aastat tagasi külgkorvide MM-sarjas hõbeda võitnud Kert Varik. "Iga päev ikkagi julm möll käib, kümme inimest on kindlasti kogu aeg platsis," sõnas Varik. "Kui plaan oli tegelikult MM-i tegemiseks valmis, siis seda ei kujutanud ette, et siuke möll lahti läheb.

MM-etapid toimuvad Karksi-Nuia Motokeskuse radadel juuni teisel nädalavahetusel.