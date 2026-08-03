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Värske maailmameister Saar: kõige kiiremad quadisõitjad on siiski USA-s

Motosport
Foto: Karli Saul/EMF
Motosport

Quadide motokrossi MM-sarjas enne viimast etappi maailmameistritiitli kindlustanud Kevin Saar loodab, et järgmine hooaeg toob sarja ka tugevad sõitjad Põhja- ja Lõuna-Ameerikast.

Eesti motospordi ajalugu teinud 26-aastane quadide maailmameister Kevin Saar alustas sportlasteed seitsme aastaselt isa Andruse eeskujul. "Motosporditeekond algas tänu isale. Isa oli siin aktiivselt Pärnu motoklubiga seotud ja sõitis ka ise kaherattalisega motokrossi. Ühel hetkel oli aeg ka minul proovida. Ma proovisin kaherattalist ja neljarattalist. Kõige rohkem meeldis neljarattaline ja sealt see teekond kõik alguse sai minu jaoks."

Eelnevalt viiel korral Euroopa meistriks tulnud Saar võitis maailmameistritiitli sarja esimesel hooajal, mis ei toonud aga starti veel tugevaid USA sõitjaid. Kogu MM-sari kulgeb Euroopas.

"See mõjutab kindlasti, sest kõige kiiremad quadisõitjad on hetkel siiski USA-s ja seda mina tean kõige paremini, sest kolm hooaega ma nendega seal koos võistlesin. Ma ei saa öelda, et olen maailma kiireim sõita, küll aga kõigil olid võrdsed võimalused tulla ja osaleda selles sarjas. Esimest hooaega quadidele MM-sari ja kahjuks nad ei tulnud siia osalema. Loodetavasti järgmised aastad ja siis saame juba siin koos mõõtu võtta," märkis Saar.

Kiirete USA meestega saab Saar koos Eesti koondisega mõõtu võtta Rahvuste krossil. Mullu teenis Eesti quadide meeskond Hollandis toimunud Rahvuste krossil kolmanda koha. Tänavu on quadide Rahvuste kross septembri lõpus Prantsusmaal.

"Rahvuste krossil on meil tõesti head võimalused. Loodan, et saame piisavad vahendid ja meeskonna kokku, et sinna minna. Sel aastal sõit on Prantsusmaal ja samal rajal toimus ka 2016. aastal, kui me saime ajaloolise esimese pjedestaalikoha quadidel, olime kolmandad. Alates sellest on tulnud aga meeskondi juurde ja muutunud Euroopa rahvuste krossist nüüd maailmameistrivõistluste krossiks. Loodetavasti saame sinna minna ja teha hea tulemuse jälle," sõnas Saar.

Toimetaja: Henrik Laever

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