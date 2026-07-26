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Rillo võttis Madonas etapivõidu, Saar jätkab sarja liidrina

Motosport
Foto: Karli Saul.
Motosport

Quadisõitja Karl Robin Rillo saavutas Lätis Madona motokrossirajal toimunud MM-etapil kokkuvõttes esikoha. Parima külgkorvi paarina said Markus Normak ja tema lätlasest paarimees 12. koha.

Esimest sõitu parimalt stardikohalt alustanud Kevin Saar pidi kindla võidu eelviimasel ringil tekkinud probleemi tõttu ära andma, seega lõpetas sõidu esimesena Karl Robin Rillo. Teises sõidus liikus Saar taas teistelt eest ära ning seekord õnnestus ka võit ära vormistada. Rillo teenis teisest sõidust teise koha ning üldkokkuvõttes oma karjääri teise MM-sarja etapivõidu.

"Mega päev – ei saa võiduga mitte rahul olla. Kui detailidesse minna, siis teises sõidus ei olnud kiirus ja enesetunne päris see, mis ta võiks olla, et ise ei ole väga enda sõiduga rahul. Ei saanud rütmi, ei leidnud õigeid liine ja tegin endale väga raskeks, sellega ei ole väga rahul, saab töötada. Võit on võit, ei saa mitte rahul olla," sõnas Rillo.

"Tänane päev kiiruse mõttes oli super, et ma olen väga rahul oma sõiduga, masin toimis suurepäraselt," rääkis Saar. "MM-il ma olen endiselt esimene ja ma arvan, et vahe on päris korralik praegu, et selles mõttes punkte ma tegin tagasi, sest põhikonkurent on vigane. Teenisin temast siiski rohkem punkte sel etapil. See on ka minu eesmärk siin MM-i punktiarvestust jälgida ja selles mõttes läks hästi."

Külgkorvide hulgas lõpetasid 12. kohaga Markus Normak ja tema lätlasest korvimees. "Sõidu alguses toimus rohkem võidusõitu, et siis paneb ennast ka rohkem pingutama, et ei matka niisama. Kui surve ära kaob, siis hakkad võib olla liiga palju mõtlema, et kuhugi kinni ei jääks ja ei eksiks, et siis on fookus mujal. Sõidu lõpp võib olla oligi raskem juba kui sõidu algus," märkis Normak.

Järgmine MM etapp toimub juba uue nädala lõpus Leedus.

Toimetaja: Henrik Laever

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