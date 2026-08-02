Saar: lihtsalt tundsin, et midagi ei saa minu ja etapivõidu vahele tulla

Kevin Saar läks Leedus quadide motokrossi MM-etapil starti sooviga mitte lihtsalt tiitel kindlustada, aga võita ka etapp. Numbriga 311 kihutaval Pärnu motoklubi sõitjal see ka õnnestus. Eelmisel etapil Lätis seitsmendaks jäänud Saar näitas parimat vastupidavust ja kiirust. Ta võitis mõlemad sõidud ja kindlustas hooaja eelviimasel etapil maailmameistritiitli.

"Ma ei olnud täiesti kindel, kas see tuleb see etapil. Ma keskendusin oma sõidule ja ma teadsin, et see on võimalik, kui kõik läheb ideaalselt. Arvestades aga, kuidas eelmine nädal läks, siis mitte kunagi ei tea, kuidas võib minna," rääkis Saar. "Hoidsin viimase ringini hinge kinni. Nii, kui finišilipp langes, siis kõik see pinge läks ka minult maha. Ma arvan, et natukene läheb aega, et see kohale jõuaks."

Eriliseks kujunenud etapil said eestlased seejuures kaksikvõidu, sest teise koha teenis Karl Robin Rillo, kes oli mõlemas sõidus teine ja kerkis MM-sarja üldarvestuses üheksandaks. Eelnevalt Eestis ja Lätis toimunud etapid võitnud Rillo tunnistas, et tiitlit püüdnud Saart ta mööda ei lasknud, kogenum oli lihtsalt kiirem.

"Ta oli seekord kiirusega lihtsalt üle," naeris Rillo. "Teises sõidus suutsin umbes pool sõitu temaga võidelda ja anda hagu, aga kohe, kui ta möödumistee leidis, oli näha, et ei suutnud temaga seekord tempot hoida. Seekord oli ta üle ja peab au andma!"

"Ma lihtsalt tundsin, et täna ei saa minu ja etapivõidu vahele midagi tulla," kinnitas Saar. "Olin valmis kõike tegema, ka riske võtma. Õnneks sain ilusti mööda, kuigi vahepeal oli tunne, et ei tea, kus see möödumiskoht võiks tulla. Liiva lendas palju prilli vahele ja kilesid polnud piisavalt, tuli vahepeal käega pühkida, aga lõpuks ka tema väsis ja leidsin möödumiseks koha."

Viiel korral quadide Euroopa meistriks tulnud Saarest sai esimene eestlane, kes võitnud motospordis maailmameistritiitli. Kaheksa etapiga on tal koos 371 punkti ja edu Suurbritanniast ning Itaaliast pärist lähimate rivaalide ees juba püüdmatu. Ajalooline tiitel tuli Saare sõnul tänu kõigi taustajõudude ühisele pingutusele.

"Muidugi on absoluutselt suur tänutunne kõikide toetajate ees, minu perekonna ees. See ei ole ühe mehe tegemine siin, suur tiim on selja taga: lisaks toetajatele ja perekonnale ka kõik fännid, kes nii võistlustel kui telerite ees kaasa elavad. See tähendab väga palju. Mul on ülimalt hea meel olla esimene quadide maailmameister ja eks sõnadest jääb puudu," oli Saar emotsionaalne.

MM-sarja viimane etapp sõidetakse septembri teisel nädalavahetusel Hollandis.