X!

Kevin Saar võitis Madonas MM-etapi kvalifikatsiooni

Motosport
Kevin Saar
Kevin Saar Autor/allikas: Karli Saul/EMF
Motosport

Quadide motokrossi maailmameistrivõistluste seitsmenda etapi kvalifikatsioonipäev Madonas kujunes Eesti sõitjatele igati kordaläinuks. MM-sarja liider Kevin Saar võitis kvalifikatsioonisõidu ning teenis finaalideks parima stardikoha.

Saar pani tugevale päevale aluse juba ajatreeningus, kus sõitis välja kiireima ringiaja ja teenis sellega kvalifikatsioonisõiduks parima stardivaliku. Kuigi kvalifikatsioonis ei õnnestunud start ideaalselt, tõusis ta juba paari esimese ringiga liidriks ning kontrollis sõitu lõpuni.

"Tänane päev läks minu jaoks väga hästi. Ajatreeningul sain kirja esimese ringiaja, mis andis kvalifikatsiooniks väga hea stardikoha. Kvalifikatsiooni start ei olnud kõige parem, aga sellegipoolest alustasin sõitu kolmandal kohal. Pärast paari ringi olin tõusnud esimeseks ja jätkasin oma tempoga sõitmist. Rada oli nauditav ja masin toimis suurepäraselt. Olen homseks valmis," võttis Saar päeva kokku.

Teisena lõpetas britt Mark McLernon, kes kaotas Saarele 29,623 sekundiga. Hea sõidu tegi ka Karksi-Nuia MM-etapi võitja Karl Robin Rillo, kes lõpetas kvalifikatsiooni viiendal kohal. Tegelikult oli Rillo paar ringi eesotsas ja võttis enda sõnul asja rahulikult ja turvaliselt, kuid paari ringi möödudes tuli iste sõiduriistalt lahti. Kuna see juhtus enne finišijoont, hoidis Rillo istet seni kinni, kuni sai boksi ja istme uuesti kinni. Järgmisel ringil lendas see uuesti pealt ja ülejäänud sõit tuli Rillol sõita ilma istmeta. "Kaotus ilma istmeta sõidul on nii suur, et kalkuleerisin, et parem on see ikka tagasi panna. Tagantjärele tarkusena oleksin muidugi võinud kohe alguses istme sinnapaika jätta," ütles Rillo.

Rillo avaldas lootust, et Madona suurte tõusude-languste ja sügavate soontega rada mängib trumbid kätte baltlastele, nagu see oli ka Karksi-Nuias ning loodetavasti järgmisel etapil Leedus. Kindlasti on oodata ka tugevat heitlust kahe kiirema eestlase, Saare ja Rillo vahel.

Eestlastest sai Rasmus Sõna quadide kvalifikatsioonis üheksanda, Karl Koho 11., Ruben Vestung 12. ja Oliver Toovis 23. koha.

Külgkorvide maailmameistrivõistlustel sõidetakse kvalifikatsioon kahes grupis ning Eesti ekipaažid kindlustasid endale mitmed head stardikohad. Markus Normak ja Tomass Daniels Dukulis lõpetasid oma grupis viiendana ning Robert Lihtsa ja Oliver Sebastian Lamp kuuendana.

"Päevaga võib rahul olla. Iga kord, kui rajale läksime, tõusime koha võrra. Korralik päev ja vägev võidusõit kvalifikatsioonis," võttis Normak päeva kokku ning lootis, et võidusõitudes läheb konkureerimiseks mitte ainult Lihtsa ja Lambi, vaid ka kiirete välissõitjatega.

Ülar Karing ja Sten Niitsoo olid oma grupis kaheksandad ning Tanel Reesna ja Valtteri Mäki lõpetasid esimeses grupis 11. kohal. Argo Põldsaar ja Erkki Rüütli said oma grupis kirja 13. koha.

Pühapäeval ootavad Madonas ees MM-etapi punktisõidud. Saar läheb kahele finaalsõidule vastu maailmameistrivõistluste liidrina ning parimalt stardikohalt, soovides kasvatada edu lähimate konkurentide ees. Külgkorvide klassis püüavad Eesti ekipaažid tugevaid punktikohti hooaja üheksandal MM-etapil.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

viimased uudised

21:11

Norris lõpetas Ungaris Mercedese kümneetapilise võiduseeria Uuendatud

20:53

Maailma 83. reket teenis karjääri esimese turniirivõidu

20:12

Eesti purjelaudurid võitsid Euroopa meistrivõistlustelt kaks medalit

19:46

Kevin Saar võitis Madonas MM-etapi kvalifikatsiooni

19:20

Eesti aerutaja võitis U-23 Euroopa meistrivõistlustel pronksi

18:18

Tour de France'i finaaletappi lühendati pea 50 km võrra

18:06

Kuss kukkus kahel korral, Carapaz võttis etapivõidu

17:42

Elva rattamaratoni võitsid Mäeuibo ja Leinonen

17:23

Lehis: saan aru, et ootused olid kõrged, minul endal ilmselt kõige rohkem

16:49

Elizaveta Anikina jõudis U-14 Euroopa meistrivõistlustel finaali

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

09:54

Lehis pidi MM-il venelanna paremust tunnistama Uuendatud

24.07

Karjääri lõpetamist kaalunud LeBron James sõlmis lepingu Philadelphiaga

24.07

Kelly Sildaru alustab treenerikarjääri

24.07

Klopp saab Saksamaa koondise peatreeneriks

13:26

Sinner ja Djokovic loobusid Montreali turniirist: midagi peab muutuma

09:07

Lyles tuli maailma hooaja tippmargiga USA meistriks

13:54

Eesti meistriks tulnud Kelly kindlustas EM-piletit

24.07

Ukrainast saab OM-il Balti maja aukülaline, ROK-i otsus mõisteti hukka

24.07

Ida-Virumaal toodi lavale lugu Iisaku jooksukuulsustest

24.07

Aron: see oli mu senise karjääri kõige raskem vabatreening

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo