Kevin Saar võitis Madonas MM-etapi kvalifikatsiooni

Saar pani tugevale päevale aluse juba ajatreeningus, kus sõitis välja kiireima ringiaja ja teenis sellega kvalifikatsioonisõiduks parima stardivaliku. Kuigi kvalifikatsioonis ei õnnestunud start ideaalselt, tõusis ta juba paari esimese ringiga liidriks ning kontrollis sõitu lõpuni.

"Tänane päev läks minu jaoks väga hästi. Ajatreeningul sain kirja esimese ringiaja, mis andis kvalifikatsiooniks väga hea stardikoha. Kvalifikatsiooni start ei olnud kõige parem, aga sellegipoolest alustasin sõitu kolmandal kohal. Pärast paari ringi olin tõusnud esimeseks ja jätkasin oma tempoga sõitmist. Rada oli nauditav ja masin toimis suurepäraselt. Olen homseks valmis," võttis Saar päeva kokku.

Teisena lõpetas britt Mark McLernon, kes kaotas Saarele 29,623 sekundiga. Hea sõidu tegi ka Karksi-Nuia MM-etapi võitja Karl Robin Rillo, kes lõpetas kvalifikatsiooni viiendal kohal. Tegelikult oli Rillo paar ringi eesotsas ja võttis enda sõnul asja rahulikult ja turvaliselt, kuid paari ringi möödudes tuli iste sõiduriistalt lahti. Kuna see juhtus enne finišijoont, hoidis Rillo istet seni kinni, kuni sai boksi ja istme uuesti kinni. Järgmisel ringil lendas see uuesti pealt ja ülejäänud sõit tuli Rillol sõita ilma istmeta. "Kaotus ilma istmeta sõidul on nii suur, et kalkuleerisin, et parem on see ikka tagasi panna. Tagantjärele tarkusena oleksin muidugi võinud kohe alguses istme sinnapaika jätta," ütles Rillo.

Rillo avaldas lootust, et Madona suurte tõusude-languste ja sügavate soontega rada mängib trumbid kätte baltlastele, nagu see oli ka Karksi-Nuias ning loodetavasti järgmisel etapil Leedus. Kindlasti on oodata ka tugevat heitlust kahe kiirema eestlase, Saare ja Rillo vahel.

Eestlastest sai Rasmus Sõna quadide kvalifikatsioonis üheksanda, Karl Koho 11., Ruben Vestung 12. ja Oliver Toovis 23. koha.

Külgkorvide maailmameistrivõistlustel sõidetakse kvalifikatsioon kahes grupis ning Eesti ekipaažid kindlustasid endale mitmed head stardikohad. Markus Normak ja Tomass Daniels Dukulis lõpetasid oma grupis viiendana ning Robert Lihtsa ja Oliver Sebastian Lamp kuuendana.

"Päevaga võib rahul olla. Iga kord, kui rajale läksime, tõusime koha võrra. Korralik päev ja vägev võidusõit kvalifikatsioonis," võttis Normak päeva kokku ning lootis, et võidusõitudes läheb konkureerimiseks mitte ainult Lihtsa ja Lambi, vaid ka kiirete välissõitjatega.

Ülar Karing ja Sten Niitsoo olid oma grupis kaheksandad ning Tanel Reesna ja Valtteri Mäki lõpetasid esimeses grupis 11. kohal. Argo Põldsaar ja Erkki Rüütli said oma grupis kirja 13. koha.

Pühapäeval ootavad Madonas ees MM-etapi punktisõidud. Saar läheb kahele finaalsõidule vastu maailmameistrivõistluste liidrina ning parimalt stardikohalt, soovides kasvatada edu lähimate konkurentide ees. Külgkorvide klassis püüavad Eesti ekipaažid tugevaid punktikohti hooaja üheksandal MM-etapil.