Kevin Saarest sai esimene MM-tiitli võitnud Eesti mootorrattasportlane

Eesti mootorrattaspordi ajalukku kirjutati pühapäeval uus peatükk, kui 25-aastane Pärnu Motoclubi sõitja Kevin Saar krooniti Leedus Anykšciai rajal quadide motokrossi maailmameistriks. Saar kindlustas tiitli juba hooaja eelviimasel etapil ning temast sai esimene eestlane, kes on võitnud mootorrattaspordis maailmameistritiitli.

Viiekordne Euroopa meister Saar vormistas maailmameistritiitli stiilselt, võites mõlemad finaalsõidud ja kogu MM-etapi, teenides 371 punkti. Teise koha teenis mõlemas sõidus Karl Robin Rillo, kes lõpetas ka etapi teisena. Kolmandaks tuli sakslane Jordi Niclas Gieler.

Kuigi maailmameistrivõistluste üldliider läks Leedu etapile vastu võimalusega tiitel juba sel nädalavahetusel kindlustada, ei lubanud Saar endal sellele liigselt mõelda.

"See saavutus ei ole mulle veel päriselt kohale jõudnud. Läheb veel natuke aega," tõdes Saar mootorrattaspordi föderatsiooni pressiteate vahendusel. "Ma ei olnud täiesti kindel, kas tiitel tuleb juba sellel etapil. Keskendusin lihtsalt oma sõidule ja teadsin, et kui kõik läheb ideaalselt, on see võimalik. Pärast eelmise nädala ebaõnne ei saanud midagi ette kindlaks pidada. Hoidsin viimase ringini hinge kinni. Nii, kui finišilipp langes, kadus kogu pinge."

Maailmameister rõhutas, et tiitel on kogu meeskonna ühine saavutus. "Mul on tohutu tänutunne oma pere, meeskonna, toetajate ja kõigi fännide ees. See ei ole ühe inimese töö. Minu selja taga on suur tiim, kes on selle nimel aastaid tööd teinud. Mul on ülihea meel olla esimene quadide maailmameister ja seda Eestist – sõnadest jääb puudu."

Mõlemas finaalis sai Saar stardist minema kolmanda-neljandana, kuid tõusis peagi liidriks. Teises sõidus kujunes tema peamiseks konkurendiks Rillo, kes juhtis võistlust esimestel ringidel.

"Tahtsin täna väga võita – mitte ainult maailmameistritiitlit, vaid ka etappi. Karl-Robin sai suurepärase stardi ja tema taga ei olnud üldse lihtne sõita. Liiva ja kive lendas palju ning nähtavus oli kehv. Mingil hetkel tundsin, et miski ei saa minu ja selle etapivõidu vahele tulla. Olin valmis ka riske võtma. Lõpuks leidsin möödumiskoha ja mul on väga hea meel, et õnnestus võita nii etapp kui tiitel mõlemad."

Rillo tunnistas pärast võistlust, et seekord oli Saar lihtsalt kiirem. "Ma ei lasknud Kevinit mööda. Ta oli seekord kiirusega lihtsalt üle. Suutsin umbes pool sõitu temaga võidelda, aga kui ta möödumiskoha leidis, oli näha, et tal on rohkem tempot. Talle tuleb au anda." Rasmus Sõna oli Leedu etapil kuues.

Viimastel nädalatel on Eesti quadisõitjad MM-sarjas domineerinud. Rillo võitis kaks eelmist etappi Karksi-Nuias ja Madonas ning Leedus hõivasid eestlased taas kaks esimest kohta. See annab põhjust vaadata optimistlikult ka 26.-27. septembril Prantsusmaal toimuvale Rahvuste Krossile, kus Eesti sai mullu kätte poodiumimaitse.

"Kindlasti läheme sinna eesmärgiga veel paremini teha. Nüüd hakkamegi sellele mõtlema – Rahvuste Kross ei ole enam kaugel," ütles värske maailmameister.

Järgmisena ootab Saart ja Rillot ees Eesti meistrivõistluste etapp Pärnus ning seejärel legendaarne Pont de Vaux' 12 tunni kestvussõit Prantsusmaal. Quadide maailmameistrivõistluste hooaja lõpetab septembris Hollandis peetav finaaletapp ning seejärel meeskondlik Rahvuste Kross.