Sündmusterohke viies etapp tõi Girol uue võitja ja uue üldliidri

Itaalia velotuuri viienda etapi (Praia a Mare - Potenza; 203 km) võitis hispaanlane Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG; 5:07.51), aga üldliidriks kerkis teisena lõpetanud portugallane Afonso Eulalio (Bahrain - Victorious; +0.02).

Tänavuse Giro viies etapp pakkus kuhjaga vaatamist. Alguses eest ära saanud jooksikud püsisid lõpuni ees. Etappi tervikuna jäävad iseloomustama selle kestuse kõrval ka vihmased olud.

Võitja Arrieta kukkus libedal teel 13,5 kilomeetrit enne lõppu, aga see ei olnud veel lootuste kustumine, kuna ka Eulalio kukkus paar kilomeetrit hiljem. Arrieta aga eksis seejärel ka rajavalikul ja pidi korraks tagasi pöörama, et õigele teeotsale jõuda.

Kui lõpuni oli jäänud vaid mõnisada meetrit, sai Arrieta siiski Eulalio kätte ja suutis tema ees etapi võita. 23-aastase jalgratturi jaoks oli tegemist karjääri esimese suurtuuri etapivõiduga. Liigseks kurvastamiseks polnud põhjust ka teiseks jäänud Eulaliol, sest tema selga rändas üldliidri roosa kehakate.

Nende järel ületas kolmandana finišijoone uruguailane Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), kes samuti sel velotuuril juba üldliidrina sõitnud. Tema kaotas Arrietale 51 sekundiga. Peagrupp eesotsas suurfavoriit Jonas Vingegaardiga (Team Visma | Lease a Bike) kaotas võitjale seitsme minuti ja 13 sekundiga.

Kokkuvõttes juhib Eulalio nüüd Arrieta ees kahe minuti ja 51 sekundiga. Kolmandat kohta hoiab Itaalia jalgrattur Christian Scaroni (XDS Astana Team; +3.34). Vingegaard on üldarvestuses 15., kaotades portugallasele kuue minuti ja 22 sekundiga.

Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) lõpetas neljapäevase etapi 70. kohal (+17.37) ja on üldarvestuses 115. (+36.19). Tema järgmised head võimalused avanevad aga ilmselt reedesel etapil. Siis on kavas 141 kilomeetrit peamiselt lauskmaal toimuv mõõduvõtt marsruudil Paestrum - Napoli.

Toimetaja: Siim Boikov

