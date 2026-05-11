Timberwolves viigistas seeria, Wembanyama eemaldati mängust

Seeria esimesest kolmest mängust kaks võitnud San Antonio jäi neljanda kohtumise teise veerandi algul ilma oma tähest Victor Wembanyamast, kellel sai Minnesota füüsilisest mängustiilist küllalt. Prantslane haaras ründelaua, aga virutas siis küünarnukiga Naz Reidile vastu lõuga ja prantslane saadeti esimest korda oma karjääris varakult riietusruumi.

Minnesota läks seejärel üheksaga juhtima, aga Spurs püsis mängus ja saavutas kolmandal veerandil ise edu, olles kaheksa minutit enne mängu lõppu veel kaheksaga peal. Otsustavatel hetkedel võttis üle Minnesota tähtmängija Anthony Edwards, kes viskas neljandal veerandil 16 punkti ning juhtis Timberwolvesi 114:109 (34:30, 26:26, 20:28, 34:25) võidule.

Edwards kogus võidumängus kokku 36 punkti, veel viis Minnesota meest jõudis kahekohalise punktisummani. Põlvevigastust raviv ääremees pühendas võidu oma varalahkunud emale ning ütles, et Wembanyama eemaldamine avas Spursi kaitse läbimurretele. "Ta on kahe ja poole meetri pikkune! Ilmselgelt jõuame palju lihtsamini korvini," sõnas Edwards.

Nii Dylan Harper kui ka De'Aaron Fox viskasid Wembanyama puudumisel 24 punkti, Stephon Castle lisas omalt poolt 20 silma. Wembanyama tiimikaaslased kaitsesid pärast mängu prantslase koledat tegu. "See, kuidas tiimid tema vastu mängivad, ta peab end mingil hetkel kaitsma," ütles Keldon Johnson. "Vastased üritavad pidevalt ennast füüsiliselt kehtestada. Teda tõugatakse niisama, me ei ole kordagi kurtnud ja mängime edasi. Aga mingil hetkel tuleb teda kaitsta. Kuni seda ei juhtu, peab ta seda ise tegema."

Nelja võiduni peetav seeria on nüüd viigis kaks-kaks, viies mäng toimub San Antonios ja kuues taas Minnesotas. Otsustavat mängu võõrustab vajadusel põhiturniiril kõrgema koha saavutanud San Antonio.

Idakonverentsis ei andnud New York Knicks neljandas mängus Philadelphia 76ersile mingitki võimalust ning teenis neljanda järjestikuse võidu. New Yorgi klubi tabas esimesel veerandil 11 kolmest ning saavutas poolajapausiks 24-punktilise edu. Teisel poolajal kasvas see lausa 44 punktile ning Knicks pühkis 144:114 (43:24, 38:33, 41:26, 22:31) võiduga Philadelphia neljas mängus konkurentsist.

Seitse kolmest tabanud Miles McBride viskas võidumängus 25 punkti, Jalen Brunson tabas kuus korda ja lõpetas 22 silmaga, Karl-Anthony Towns lisas omalt poolt 17 punkti ja kümme lauapalli. Philadelphia parim oli hooaja viimases mängus Joel Embiid, kelle arvele jäi 24 punkti, viis lauapalli ja neli korvisöötu.

Knicks on esimene tiim, kes sel hooajal poolfinaalikoha taganud. Vastast ootavad nad Detroit Pistonsi ja Cleveland Cavaliersi seeriast, Pistons juhib pärast kolme mängu kaks-üks.