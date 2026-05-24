New York Knicks jõudis NBA finaalist ühe võidu kaugusele

Läänekonverentsi finaalis on tiitlit kaitsev Oklahoma City Thunder juhtimas San Antonio Spursi vastu mängudega kaks-üks.

New York Knicks võib edasipääsu finaali kindlustada esmaspäeval, kui võõrsil mängitakse ka teine kohtumine. Viimati mängis suurlinna klubi NBA finaalis 1999. aastal.

Ühtlasi tähistas see klubile kümnendat sõelmängude võitu järjest. Varem on samaga toime tulnud seitse erinevat meeskonda. Viimati sai sellega hakkama 2024. aastal NBA meistriks kroonitud Boston Celtics.

Jalen Brunson viskas New Yorgi resultatiivseimana 30 punkti. Mikal Bridges panustas 22 ja O.G. Anunoby 21 silmaga. Karl-Anthony Townsi nimele jäi seitse tulemuslikku söötu. Clevelandile tõi Evan Mobley 24 ja Donovan Mitchell 23 punkti.

New Yorgi meeskond juhtis kohtumist pea algusest lõpuni. Teisel poolajal kasvas edu kahekohaliseks ja viimasel veerandil skandeerisid külaliste poolehoidjad juba: "Knicks neljaga [finaali]!"

New York Knicks alistas korvpalliliiga NBA sõelmängude idakonverentsi finaalseerias võõrsil Cleveland Cavaliersi 121:108 (37:27, 23:27, 31:28, 30:26) ja asus kokkuvõttes kolm-null ette.

