Saaremaal näitas kõige paremat minekut Koik, konkurent Volver katkestas

Kuuest kavas olnud kiiruskatsest teeniti esikoht viiel ja korra saadi teine koht. Teiseks tulnud paari Karl-Kenneth Neuhaus - Karoliina Tammel (Subaru Impreza) edestati 49,9 sekundiga.

Järgnevalt läks tihedamaks, sest kolmandaks tulnud Aiko Aigro - Edvin Parisalu (Mitsubishi Lancer Evo X) kaotasid neile omakorda vaid 4,3 sekundiga.

Ainus katsevõit läks Koigi kõrval paarile Karl Martin Volver - Annika Sõna (Škoda Fabia Proto), kes aga sellele järgnenud katsel käisid tehnilise probleemi tõttu üle katuse ja katkestasid.

Koigi jaoks oli tegemist kuuenda võiduga Eesti meistrivõistlustel, aga tema paarilise Kraavi jaoks alles esimesega. "Minu peamine plaan oli sellel rallil uue kaardilugejaga harjuda, sest mul on see hooaeg erinevaid inimesi kõrval istunud ja erinevatel põhjustel pole nendega jätkanud," lausus Koik.

"Teine eesmärk oli ettevalmistus Soome meistrivõistluste Imatra etapiks. Koostöö Hendrikuga sobis väga hästi ja oli esimestest meetritest paigas. See, et Volver mängust välja kukkus, minu tempot ei mõjutanud, sest ma ei lasknud gaasi maha ega pannud juurde ja sõitsin sellise tempoga, mis minu jaoks hea oli. Enda maksimumi lähedane tulemus sai võetud ja ma olen rahul."

Eesti meistrivõistluste järgmine etapp peetakse Soomes. 12.-13. juunil on kavas Jyväskylä ralli.