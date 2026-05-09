Kuressaare linnajooksul võidutsesid Nurme ja Kula

45. Kuressaare linnajooksu 10 kilomeetri pikkuse põhidistantsi võitis Tiidrek Nurme, naiste arvestuses oli kiireim Kertu Kula.

Ka eelmisel kolmel korral Kuressaares võitnud Nurme ajaks fikseeriti sel korral 31.08. Teise koha pälvis Franko Reinhold, jäädes võitjast maha minuti ja 46 sekundiga (32.54). Kolmandana lõpetas Kaur Siimaste, tema tulemuseks 33.49, vahendab Marathon100.com.

Naistest oli kiireim Kertu Kula, kellele märgiti tulemuseks 38.23. Teise koha sai ajaga 38.34 Kaari Kink, kes kaotas võitjale 11 sekundiga, kolmanda koha sai Anni Kingsepp (38.46).

5 km pikkusel distantsil oli kiireim Ando Õitspuu (16.17). Teise koha võttis Kaupo Uuetoa (16.26) ning kolmanda Janar Mai, tulemuseks 16.44. Naistest võitis sel distantsil Liina Tabri ajaga 19.30. Esikolmikusse mahtusid veel Kadri Veske (20.45) ja Keili Lopp (21.19).

Kokku sai ajavõtuga distantsidel tulemuse kirja 1418 osavõtjat, mullu osales 1340 inimest.