X!

Kuressaare linnajooksul võidutsesid Nurme ja Kula

Kergejõustik
Tiidrek Nurme
Tiidrek Nurme Autor/allikas: Karli Saul
Kergejõustik

45. Kuressaare linnajooksu 10 kilomeetri pikkuse põhidistantsi võitis Tiidrek Nurme, naiste arvestuses oli kiireim Kertu Kula.

Ka eelmisel kolmel korral Kuressaares võitnud Nurme ajaks fikseeriti sel korral 31.08. Teise koha pälvis Franko Reinhold, jäädes võitjast maha minuti ja 46 sekundiga (32.54). Kolmandana lõpetas Kaur Siimaste, tema tulemuseks 33.49, vahendab Marathon100.com.

Naistest oli kiireim Kertu Kula, kellele märgiti tulemuseks 38.23. Teise koha sai ajaga 38.34 Kaari Kink, kes kaotas võitjale 11 sekundiga, kolmanda koha sai Anni Kingsepp (38.46).

5 km pikkusel distantsil oli kiireim Ando Õitspuu (16.17). Teise koha võttis Kaupo Uuetoa (16.26) ning kolmanda Janar Mai, tulemuseks 16.44. Naistest võitis sel distantsil Liina Tabri ajaga 19.30. Esikolmikusse mahtusid veel Kadri Veske (20.45) ja Keili Lopp (21.19).

Kokku sai ajavõtuga distantsidel tulemuse kirja 1418 osavõtjat, mullu osales 1340 inimest.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Kergejõustiku uudised

22:06

Maratonijooksu ja emadust tasakaalustav Bell: kõik on minuti pealt paigas Uuendatud

18:26

Kuressaare linnajooksul võidutsesid Nurme ja Kula

15:08

44. Tartu maastikumaratoni võitsid Liis-Grete ja Karel Hussar

08.05

Jõulumäel selguvad murdmaajooksu Eesti meistrid

08.05

Hussarid lähevad laupäeval Tartu maastikumaratonil tiitlit kaitsma

04.05

Botswanas kruviti korduvalt teatejooksu maailmarekordit

30.04

Belgias joosti 114 tunniga ligi 800 kilomeetrit

28.04

40-aastane Allyson Felix naaseb jooksurajale ja sihib olümpiakohta

26.04

Šalkauskas nihutas Portugalis miilijooksu rahvusrekordit

26.04

Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

25.04

Šalkauskas jooksis uue Eesti rekordi

24.04

Poola võõrustab 2028. aastal kergejõustiku EM-i

21.04

Bolt Austraalia sprinditalendi kohta: ta näeb välja nagu noor mina

21.04

Laidy Proosväli võitis Hispaanias ultrajooksu

20.04

Korir võitis Bostoni maratoni vägeva ajaga, Nurme 57.

20.04

Galerii: Gerli Nikolajev oli Läti ultrajooksul naistest parim

17.04

Tilga: ma ei saanud oma hetkeseisu kohta väga palju targemaks

16.04

Kergejõustikuliit jättis rahapatakaid lehvitanud Türgi pika ninaga

16.04

Maratonitipu tütar TV 10 etapil: ema jookseb tundide kaupa, see on julm!

16.04

Võistlustulle naasnud Tilga katkestas pärast kolme ala

sport.err.ee uudised

22:06

Maratonijooksu ja emadust tasakaalustav Bell: kõik on minuti pealt paigas Uuendatud

21:39

Ogier saavutas otsustavaks võistluspäevaks enam kui 20-sekundilise edu Uuendatud

21:07

Poolfinaalseeria pingelises otsustavas mängus jäi peale Tartu Ülikool

20:36

Rooba koduklubi jõudis Soome meistritiitlist võidu kaugusele

19:38

Esireket Sabalenka pidi Roomas rumeenlanna paremust tunnistama

19:04

Täismängu teinud Shein ja Fredrikstad jäid napilt viigipunktist ilma

18:51

Esinumber Levadia jätkas võidukalt, Vaprus alistas Transi Uuendatud

18:26

Kuressaare linnajooksul võidutsesid Nurme ja Kula

17:59

Uruguaylane teenis pingelisel Giro etapil ajaloolise võidu, Mihkels 98.

17:12

Blasi sai Vueltal karjääri suurima võidu, Ebras katkestas tiimi soovil

16:17

Alex Reimann saavutas Spa ringrajal esikoha

15:44

Jalgpalliajakirjanike valik langes Bruno Fernandese kasuks

15:08

44. Tartu maastikumaratoni võitsid Liis-Grete ja Karel Hussar

13:59

Suur tüli läks Reali mängijatele maksma kokku miljon eurot

13:25

Ford kinnitas läbirääkimisi Verstappeniga

12:40

Lajalil ei õnnestunud Hiinas finaali pääseda

12:24

Lisell Jäätma võitis MK-etapil kulla ja tuli koos vennaga pronksile Uuendatud

12:19

Marneri kübaratrikk oli Ducksile liiast

11:41

Ebras katkestas Vuelta

11:08

Ukraina hokimeestele ulatasid ootamatult abikäe leedukad

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo