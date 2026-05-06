X!

Oklahoma City alustas LA Lakersi vastu kindla võiduga

Korvpall
Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Korvpall

Oklahoma City Thunder alistas korvpalliliiga NBA sõelmängude teise ringi avamängus kodus Los Angeles Lakersi 108:90 (31:26, 30:27, 23:19, 24:18).

Põhiturniiri võitnud tiitlikaitsja oli parem kõigil neljal veerandajal ja kasvatas edu lõpuks 18 punktile.

Chet Holmgren tõi võitjate parimana 24 punkti ja 12 lauapalli, 18 punktiga toetasid Shai Gilgeous-Alexander ja Ajay Mitchell.

Endiselt Luka Doncicita mängiv LA Lakersi resultatiivseim oli 27 punkti kogunud LeBron James. Rui Hachimura nimele jäi 18 silma, Deandre Ayton panustas tosina lauapalli ja Marcus Smart seitsme tulemusliku sööduga.

Kui külalised tundsid puudust Doncicist, siis täisrivistuses polnud ka Oklahoma City - neil puudus 2025. aasta tähtede mängu osaline Jalen Williams, kes pole säärelihase probleemi tõttu kolm viimast kohtumist kaasa teinud.

Seeria teine mäng toimub neljapäeval taas Oklahoma City koduareenil.

Detroit Pistons võitis idakonverentsi poolfinaali avamängus kodus Cleveland Cavaliersi 111:101 (37:21, 22:25, 24:30, 28:25). Cade Cunningham tõi võitjatele 23 ja Tobias Harris 20 punkti, Clevelandi paremad olid Donovan Mitchell 23 ja James Harden 22 silmaga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

09:20

Oklahoma City alustas LA Lakersi vastu kindla võiduga

08:17

Olympiakos noppis kolmeste toel esimesena Euroliiga finaalturniiri pileti

05.05

Post lõpetas 15-aastase kaotusteseeria: leidsin augu ja karistasin ära

05.05

Lõpusireeniga tabanud vise tõi TalTechile Kalev/Cramo üle viimaks võidu

05.05

Tederi koduklubi jõudis Itaalias finaali, Bratka kaotas veerandfinaalis

05.05

Vähidiagnoos sundis Itaalia tippkorvpallurit karjääri lõpetama

05.05

Wembanyama pani 12 kulpi, kuid Timberwolves ikkagi võitis

04.05

Tartu Ülikool suutis esialgu katastroofi ära hoida

04.05

Pistons jõudis 18-aastase vaheaja järel play-off'is teise ringi

03.05

Kullamäele anti Lietkabelise võidumängus rünnakul vabad käed

03.05

Hezonja vägiteod vedasid Reali lisaajal Raieste koduklubi vastu võidule

03.05

Kotsar tegi tugeva partii, aga Yokohama lõpetas hooaja kaotusega

03.05

Embiid ja Maxey viisid 76ersi otsustavas mängus Celticsi üle võidule

02.05

Drell oli hoos, aga mäng jäi pooleli

02.05

USA tippülikooliga liitunud Vaaks: valik oli üsna lihtne

videod

sport.err.ee uudised

13:10

Iraani osalemine jalgpalli MM-il on endiselt küsimärgi all, nõutakse garantiid

12:38

Pealtvaataja vahistati Man City ründaja solvamise pärast

12:17

Porto ostis Arsenalist edukalt kohanenud kaitsemängija

11:34

Markus Kajak tuli Saksamaal teiseks

11:21

Eesti jaht teenis Vahemerel kindla esikoha

10:47

Uisuliidu eriauhinnad said Petrõkina, Selevko, Liiv ja Varnavskaja

10:24

Colorado Avalanche jätkab Stanley karikasarjas eksimatult

09:53

Eesti vibulaskjad alustasid MK-etapil edukalt

09:20

Oklahoma City alustas LA Lakersi vastu kindla võiduga

08:17

Olympiakos noppis kolmeste toel esimesena Euroliiga finaalturniiri pileti

00:01

Arsenal jõudis 20-aastase vaheaja järel taas Meistrite liiga finaali

05.05

ETV spordisaade, 5. mai

05.05

Trans jäi neljandat mängu järjest nullile ja Flora pääses karikafinaali

05.05

Skriko edust: kasvasime laagris meeskonnaks, kes võitles iga litri pärast

05.05

Post lõpetas 15-aastase kaotusteseeria: leidsin augu ja karistasin ära

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo