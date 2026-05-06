Oklahoma City alustas LA Lakersi vastu kindla võiduga

Põhiturniiri võitnud tiitlikaitsja oli parem kõigil neljal veerandajal ja kasvatas edu lõpuks 18 punktile.

Chet Holmgren tõi võitjate parimana 24 punkti ja 12 lauapalli, 18 punktiga toetasid Shai Gilgeous-Alexander ja Ajay Mitchell.

Endiselt Luka Doncicita mängiv LA Lakersi resultatiivseim oli 27 punkti kogunud LeBron James. Rui Hachimura nimele jäi 18 silma, Deandre Ayton panustas tosina lauapalli ja Marcus Smart seitsme tulemusliku sööduga.

Kui külalised tundsid puudust Doncicist, siis täisrivistuses polnud ka Oklahoma City - neil puudus 2025. aasta tähtede mängu osaline Jalen Williams, kes pole säärelihase probleemi tõttu kolm viimast kohtumist kaasa teinud.

Seeria teine mäng toimub neljapäeval taas Oklahoma City koduareenil.

Detroit Pistons võitis idakonverentsi poolfinaali avamängus kodus Cleveland Cavaliersi 111:101 (37:21, 22:25, 24:30, 28:25). Cade Cunningham tõi võitjatele 23 ja Tobias Harris 20 punkti, Clevelandi paremad olid Donovan Mitchell 23 ja James Harden 22 silmaga.