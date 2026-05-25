San Antonio tasakaalustas Wembanyama vedamisel seisu

San Antonio haaras esimesel veerandil initsiatiivi ja võitis avapoolaja 50:38. Kolmandal veerandil kasvatati edu enam kui paarikümnele silmale. Viimasel perioodil külalistel enam vastust ei olnud ja San Antonio tasakaalustas üldseisu.

Victor Wembanyama vedas San Antonio mängumootorit 33 punktiga, kümne lauapalliga panustas De'Aaron Fox. Oklahoma City parimana kogus liiga kõige väärtuslikum mängija Shai Gilgeous-Alexander 19 punkti ja jagas seitse resultatiivset söötu.

82 punkti oli Oklahoma City jaoks ka klubi üks tagasihoidlikumaid numbreid sõelmängudes. Varem on vaid korra visatud veel punkte - 2014. aastal Memphis Grizzliese vastu 65. Seni oli "teisel kohal" samuti 2014. aasta mäng San Antonioga - siis skooriti 85 silma.

Seeria viies mäng toimub kolmapäeval, 27. mail Oklahoma City koduareenil. Idakonverentsis on seis tunduvalt ühepoolsem: New York Knicks juhib Cleveland Cavaliersi vastu seeriat mängudega kolm-null.