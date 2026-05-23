Ajalooliselt kehvasti alustanud Thunder asus siiski seeriat juhtima

Korvpalliliigas NBA asus Oklahoma City Thunder läänekonverentsi finaalseeriat 2:1 juhtima, olles võõrsil San Antonio Spursist üle 123:108.

Seejuures alustas Thunder kohtumist ajalooliselt halvasti – esimeste minutitega pääses Spurs 15:0 juhtima. Praegune mängusüsteem on NBA-s kasutusel aastast 1997. aastast ja sellest ajast alates pole konverentsi finaalmängus keegi sellist algust teinud.

Thunder kogus end kiiresti, teise veerandaja alguses pääseti esimest korda juhtima ja poolaeg võideti juba 58:51.

Thunderi parim oli Shai Gilgeous-Alexander 26 punkti ja 12 tulemusliku sööduga, aga suure panuse andsid ka vahetusmehed: Jared McCain tõi 24 ja Jaylin Williams 18 punkti. Ühtekokku tõid vahetusmängijad Thunderile 76 punkti, mis on ka klubi rekord. Spursi vahetusmehed panustasid 53 punktiga.

Nelja võiduni peetava seeria neljas kohtumine mängitakse samuti San Antonios.

Toimetaja: Maarja Värv

