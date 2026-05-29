NBA lääne finaalseeria läheb otsustavasse mängu

Kohe esimesel veerandil edu haaranud ja kolmandal perioodil vahe suureks venitanud San Antonio parim oli 28 punkti ja kümne lauapalliga Victor Wembanyama. Dylan Harper lisas 18 ja Stephon Castle 17 silma, De'Aaron Fox panustas seitse resultatiivse sööduga.

Wembanyama sõnul mängitakse selg-vastu-seina olukorras teisiti. "Tundub, et see kustutab kõik väiksed vead, mis on inimloomuses - kas siis põhihooajal või eelmistes mängudes," võrdles prantslane. "Tuleb lihtsalt kogu aeg võidelda ja hoida end kohal."

Oklahoma City Thunderi mängijate vahel jagunes skoor kaunis võrdselt ja keegi kõrge isikliku punktisummani ei jõudnudki. Parimana sai liiga kõige väärtuslikum mängija Shai Gilgeous-Alexander kirja 15 silma, Chet Holmgren panustas 11 lauapalliga.

New York Knicksi finaalivastane selgub seega seitsmendas kohtumises, mis peetakse pühapäeval, 31. mail tiitlikaitsja Oklahoma City Thunderi koduareenil.