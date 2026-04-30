X!

Kõik viis murdepalli tõrjunud Lajal jõudis Hiinas veerandfinaali

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal
Eesti esireket Mark Lajal (ATP 164.) alistas Hiinas Jiujiangis toimuval ATP Challenger 75 turniiril Marat Šaripovi (ATP 365.) 6:4, 6:4 ja pääses veerandfinaali.

Kumbki ei suutnud neljapäevase kohtumise esimeses kahes geimis oma murdepalle ära kasutada, Lajalil õnnestus siis kolmandas geimis lõpuks murda ning kaheksandas geimis taas tõrjuda.

Teine sett algas täpselt samasuguse stsenaariumiga, kui mõlemad tõrjusid oma esimeses servigeimis kaks murdepalli, Lajal tegi otsustava murde üheksandas geimis.

Viis ässa servinud Lajal võitis oma esimeselt servilt 74 protsenti punktidest (29/39) ning ta tõrjus viis venelase murdepalli. Eesti esireketi arvele jäi 18 äralööki ja 30 lihtviga, vastase näitajad olid vastavalt 19 ja 32.

Veerandfinaalis läheb Lajal vastamisi Sun Fajingiga (ATP 213.). Karjääri jooksul kaks Challengeri turniiri – sealjuures ühe kaks nädalat tagasi - võitnud 29-aastane hiinlane oli eelmise aasta mais maailma edetabelis 198. kohal.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo