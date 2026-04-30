Kõik viis murdepalli tõrjunud Lajal jõudis Hiinas veerandfinaali

Kumbki ei suutnud neljapäevase kohtumise esimeses kahes geimis oma murdepalle ära kasutada, Lajalil õnnestus siis kolmandas geimis lõpuks murda ning kaheksandas geimis taas tõrjuda.

Teine sett algas täpselt samasuguse stsenaariumiga, kui mõlemad tõrjusid oma esimeses servigeimis kaks murdepalli, Lajal tegi otsustava murde üheksandas geimis.

Viis ässa servinud Lajal võitis oma esimeselt servilt 74 protsenti punktidest (29/39) ning ta tõrjus viis venelase murdepalli. Eesti esireketi arvele jäi 18 äralööki ja 30 lihtviga, vastase näitajad olid vastavalt 19 ja 32.

Veerandfinaalis läheb Lajal vastamisi Sun Fajingiga (ATP 213.). Karjääri jooksul kaks Challengeri turniiri – sealjuures ühe kaks nädalat tagasi - võitnud 29-aastane hiinlane oli eelmise aasta mais maailma edetabelis 198. kohal.