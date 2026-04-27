Lajal alustas Jiujiangi turniiri kahesetilise võiduga

Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Eesti esireket Mark Lajal mängib sel nädalal Hiinas Jiujiangis toimuval Challenger ATP Challenger 75 kategooria turniiril ning loovutas avaringis vastasele viis geimi.

Maailma edetabeli 164. real paiknev Lajal kaotas Austraalias sündinud, aga Jaapani lipu alla kolinud Akira Santillani (ATP 315.) vastu esimese geimi, aga läks siis kolmanda geimi murde toel juhtima ning enam edu ei loovutanud, teenides 6:3 võidu. Teise setis murdis seekord eestlane neljandas geimis ja läks seejärel juhtima 4:1, vormistades seejärel 6:2 võidu.

Santillan lõi Lajalile küll tunni ja kaheksa minutit kestnud kohtumise jooksul seitse ässa eestlase nelja vastu, aga Lajal realiseeris nii esimesel kui ka teisel pallingul 82-protsendilise eduga, Santillan sai esimesel servil punkti 71-protsendiliselt, kuid teisel vaid 37-protsendilise eduga. Lajal sai kokku 13 murdevõimalust ja kasutas neist ära neli, Santillanil võimalust ei tekkinudki. Lisaks tegi Santillan 37 lihtviga, Lajal patustas 19 lihtveaga.

Eesti esireketi vastaseks võib teises ringis olla endine maailma 17. reket Bernard Tomic (ATP 192.), kes pole veel oma avaringi vastast teada saanud.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

11:16

Lajal alustas Jiujiangi turniiri kahesetilise võiduga

