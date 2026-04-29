Malõgina sai Gruusias võidu ja kaotuse

Eesti naiste esireket Elena Malõgina (WTA 295.) sai Gruusias Lopotas toimuval ITF-i W75 taseme turniiril üksikmängus ühe võidu ja ühe kaotuse.

Turniiriks kaheksanda asetuse saanud Malõgina alistas teisipäeval esimeses ringis poolatari Weronika Ewaldi (WTA 414.) 6:4, 5:7, 6:2. Kolmapäeva hommikul toimunud teise ringi matšis läks eestlanna vastamisi prantslanna Amandine Hesse'ga (WTA 416.) ning oli sunnitud tunnistama vastase 6:2, 6:4 paremust.

Malõgina osaleb Lopotas ka paarismänguturniiril, kus on tema kaaslaseks Soomet esindav Anastassia Kulikova. Eesti-Soome paar tuleb väljakule kolmapäeva õhtupoolikul, kui avaringis minnakse vastamisi teisena asetatud Martyna Kubka (Poola) ja Vendula Valdmannovaga (Tšehhi).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

11:49

Malõgina sai Gruusias võidu ja kaotuse

09:03

Kuus matšpalli päästnud Baptiste alistas veerandfinaalis Sabalenka

28.04

Teismeline hispaanlane võitis Madridis seti nulliga, ees ootab Sinner

27.04

Ken Ink mängis Prantsusmaal J60 turniiri finaalis

27.04

Lajal alustas Jiujiangi turniiri kahesetilise võiduga

25.04

Pisarais Swiatek jättis Madridis mängu pooleli

24.04

Avaseti kaotanud Sinner pääses Madridis ehmatusega

24.04

Tiitlikaitsja Alcaraz peab Prantsumaa lahtistest loobuma

23.04

Swiatek sai Madridis lihtsa tööpäeva, Svitolina langes konkurentsist

23.04

Eesti rannatennisist sai tippturniiri kvalifikatsioonist edasi, kuid kaotas avaringis

23.04

Lajal kaotas Lõuna-Koreas tasavägise maratonmängu

22.04

Malõgina andis veerandfinaalis loobumisvõidu

22.04

Venus Williams kaotusteseeria sai Madridis jätku

20.04

Glinka piirdus ühe mänguga

20.04

Mark Lajal naasis võistluspausilt raske võiduga

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:53

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari Uuendatud

12:21

Terviseradade jooksunädalast võttis osa üle 1400 jooksuhuvilise

11:49

Malõgina sai Gruusias võidu ja kaotuse

11:02

Draisaitl säilitas Oilersi ja Pastrnak Bruinsi edasipääsulootuse

10:24

Kristin Lätt tüürib kodusel turniiril Euroopa koondist

10:02

Eesti jäähokikoondis viskas avamängus Hispaania võrku 12 litrit Uuendatud

09:03

Kuus matšpalli päästnud Baptiste alistas veerandfinaalis Sabalenka

08:40

Fox ja Wembanyama vedasid Spursi teise ringi

08:02

U-18 hokikoondis pidi tunnistama Austria paremust

00:11

Ajalooline väravatesadu andis PSG-le Meistrite liiga poolfinaalis napi edu

28.04

Žalgiris alustas Euroliiga play-off'i kaotusega tiitlikaitsjale

28.04

Eesti hokikoondis alustab MM-i: kui säilitame kannatlikkuse, tuleme toime

28.04

ETV spordisaade, 28. aprill

28.04

26 punktiga säranud Makke: tean, et olen sellisteks asjadeks võimeline!

28.04

Mistra võitis otsustava mängu ja pääses käsipallifinaali

28.04

Niits viskas 32 punkti, aga Kalev/Cramo alustas poolfinaali võiduga

28.04

Teismeline hispaanlane võitis Madridis seti nulliga, ees ootab Sinner

28.04

Talviku motokrossihooaja eel: uus formaat ja rajad, see on ainult põnev!

28.04

Noored BMX-krossiratturid sõitsid Tšehhis pjedestaalile

28.04

Eesti U-23 epeemeeskond võitis EM-il pronksmedali

loetumad

28.04

Kaldvee ja Lill kaotasid MM-il pärast head mängu algust Hiina paarile Uuendatud

10:02

Eesti jäähokikoondis viskas avamängus Hispaania võrku 12 litrit Uuendatud

27.04

Kersti Kaljulaid: alahindasin iseenda kui vapilooma väärtust

12:53

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari Uuendatud

00:11

Ajalooline väravatesadu andis PSG-le Meistrite liiga poolfinaalis napi edu

27.04

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi

28.04

Eneli Jefimova sai tunnustuse osaliseks

28.04

O'Sullivan ja Trump langesid snuukri MM-il konkurentsist

28.04

Orlando Magic lükkas idakonverentsi esinumbri kuristiku äärele

28.04

Jordani saavutust korranud Flagg valiti napi eduga aasta uustulnukaks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo