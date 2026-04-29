Malõgina sai Gruusias võidu ja kaotuse
Eesti naiste esireket Elena Malõgina (WTA 295.) sai Gruusias Lopotas toimuval ITF-i W75 taseme turniiril üksikmängus ühe võidu ja ühe kaotuse.
Turniiriks kaheksanda asetuse saanud Malõgina alistas teisipäeval esimeses ringis poolatari Weronika Ewaldi (WTA 414.) 6:4, 5:7, 6:2. Kolmapäeva hommikul toimunud teise ringi matšis läks eestlanna vastamisi prantslanna Amandine Hesse'ga (WTA 416.) ning oli sunnitud tunnistama vastase 6:2, 6:4 paremust.
Malõgina osaleb Lopotas ka paarismänguturniiril, kus on tema kaaslaseks Soomet esindav Anastassia Kulikova. Eesti-Soome paar tuleb väljakule kolmapäeva õhtupoolikul, kui avaringis minnakse vastamisi teisena asetatud Martyna Kubka (Poola) ja Vendula Valdmannovaga (Tšehhi).
Toimetaja: Henrik Laever