Suure arenguhüppe teinud Salu tõusis Euroopa hooaja edetabelis neljandaks

Egle Salu 2025 lühiraja EM-il Autor/allikas: Anastasia Karekla/Eesti Ujumisliit
Vilniuses toimuvatel ujumise Leedu meistrivõistlustel püstitas 18-aastane Egle Salu 50 meetri rinnuliujumise eelujumises uue isikliku rekordi 30,58, mis tõstab ta Euroopa vanuseklassi hooaja edetabelis neljandale kohale.

Lisaks paigutub eelmise aasta juunioride EM-i hõbe selle tulemusega maailma hooaja edetabelis 12. kohale. Isiklik rekord paranes koguni 0,39 sekundiga, mis on sprindidistantsil suur arenguhüpe. Eelujumiste kiireim aeg tagas Salule kindla edasipääsu õhtusesse finaali. 

Euroopa hooaja edetabelit juhib itaallanna Benedetta Pilato ajaga 30,13. Teisel kohal on samuti itaallana Anita Bottazzo (30,20) ning kolmandal belglanna Florine Gaspard (30,44). Maailma edetabelit juhib hiinlanna Tang Qianting 29,44-ga.

Rakverest pärit Salul on käimas esimene hooaeg täiskasvanute konkurentsis. Eelmise aasta lõpus Poolas peetud lühiraja Euroopa meistrivõistlustel pääses Martti Aljandi õpilane samal alal poolfinaali. Tänavu valmistub Salu 10.–16. augustini Pariisis toimuvaks EM-iks.

Salu on 50 meetri rinnuliujumises läbi aegade Eesti teine naisujuja. Eesti rekord kuulub Eneli Jefimovale ajaga 29,83. Jefimova teeb oma aasta esimesed stardid pikas basseinis 29. aprillil Floridas algaval Fort Lauderdale Openil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

