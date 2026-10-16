Jefimova ja Salu lähevad USA ülikoolide ujumisliigas vastamisi

Reedel lähevad Eesti ujujad Eneli Jefimova ja Egle Salu Californias vastamisi USA ülikoolide uues ujumisliigas College Swimming League (CSL). Jefimova esindab NC State'i ja Salu California Ülikooli Berkeleys (Cal).

Walnutis toimuval võistlusel osalevad lisaks eestlannade ülikoolidele ka Indiana ja Stanfordi ülikoolide võistkonnad. Tänavu esimest hooaega toimuvasse liigasse kuulub 12 parimat USA ülikooli, kes koguvad kohtumistel punkte.

Jefimova alustas uut hooaega edukalt, võites CSL-i avavõistlusel Westmontis esikoha nii 100 kui ka 200 jardi rinnuliujumises. 100 jardi rinnuliujumises sai ta kirja tulemuse 57,63, mis tähistas võistluse ja basseini rekordit. Selle tulemusega hoiab 19-aastane eestlanna USA ülikoolide hooaja edetabelis teist kohta.

Californias alustas sel sügisel õpinguid ja treeninguid ka 19-aastane Egle Salu. 2025. aastal juunioride Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali võitnud Salu jõudis tänavu suvel Pariisis toimunud Euroopa meistrivõistlustel poolfinaali. Reedel aitab eestlanna oma ülikooli võistkonda teateujumistes.

College Swimming League on loodud International Swimming League'i (ISL) eeskujul, et muuta ujumisvõistlused tempokamaks ja pealtvaatajatele põnevamaks. Lisaks tavapärastele individuaalaladele ja teateujumistele kuuluvad programmi ka väljalangemissüsteemiga skins-ujumised, kus ujujad peavad lühikese aja jooksul läbima mitu järjestikust vooru. Võisteldakse 25-jardises ehk ligikaudu 22,86 meetri pikkuses basseinis.

Kohtumine algab ööl vastu laupäeva kell 3.30 Eesti aja järgi. Nii Jefimova kui ka Salu hooaja põhivõistlus on 1.–6. detsembrini Hiinas Pekingis toimuvad lühiraja maailmameistrivõistlused.