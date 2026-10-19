Randväli võistleb noorte olümpial: läheme sinna teadmatuses

Randväli on viimase aasta jooksul enda nimele võtnud hulganisti Eesti rekordeid ning treenib ja õpib hetkel Inglismaal, kuid jätkab oma karjääri järgmisel aastal USA-s Michigani ülikoolis. Detsembri alguses ootab teda ees lühiraja MM, kuid enne seda osaleb ta ka Senegalis toimuval noorte olümpial.

"Me kõik läheme teadmatuses sinna võistlustele. Väga uus võistlus, ei ole kogenud ja ma ei ole varem ka Aafrikas käinud. Proovin olla positiivne ja elevil, aga praegu oli küll info selline, et iga asi tahab halba sulle!" ütles Randväli esmaspäeval ERR-ile. "Aga olen elevil, tundub tore võistlus. Aladest on kindel 50 selili, lubati taotleda juurde kolm ala, ma taotlesin 50 liblikat, 100 liblikat ja 200 krooli."

Dakari võistlustingimused esitavad ujujatele kindlasti suure katsumuse, sest võistlused toimuvad välibasseinis ja kuuma Aafrika päikese all. Randväli rääkis, et suured ujumisriigid jätavad aga võistluse vahele, mistõttu sihib ta kõrgeid kohti. "Nii palju, kui olen kuulnud sõpradelt, kes on kohapeal käinud, siis välibasseini osas on eri arvamusi. Osadele meeldib, osade ütlevad, et ei ole üldse hea. Hotellist basseini on 85 minutit bussiga... Ei tea, eks näis," lisas ta.

"Välibasseiniga mul häid kogemusi pole olnud, aga juunioride EM 2025 oli ka välibasseinis ja siis oli suhteliselt kuum. Lähme [esmaspäeva] öösel Türki laagrisse ja seal on välibassein. Loodetavasti on soe ilm, saan end natuke valmis panna," rääkis ta.

Vormi ajastab ta siiski detsembri alguses Pekingis toimuvateks maailmameistrivõistlusteks, noorte olümpial võistleb ta puhtalt treeningute pealt. "Oleme see sügis teinud natuke teistmoodi kui eelmine. Otsustasime, et lähme suurele koormusele. Mul on olnud see sügis üks võistlus ja täiesti isiklike [rekordite] lähedal. Eks näis, mis valmistunult tuleb, aga kõik on läinud hästi. Olen olnud terve, teinud trenni. Koolis on lõpuklass, palju teha," sõnas ta.

Eesti lähetab noorte olümpiale 12 sportlast, lisaks Randvälile hüppab basseini veel Gerd Johan Lessing. Veel osalevad kergejõustiklased Lisell Laul, Diana Johanna Vanamb, Andro Jürisson ja Bianca Maria Vuks, purjetaja Henri Kiiver, rannamaadleja Merily Väster, sõudja Steven Runin, sulgpallur Romili Vakk, triatleet Evamaria Albert ja vehkleja Aleksandra Nikolajeva.