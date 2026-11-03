Eesti läheb MM-ile seitsme ujujaga

Eesti suurim lootus on kindlasti Eneli Jefimova, kes eelmiselt MM-ilt ehk kahe aasta eest Budapestis teenis pronksmedali 100 meetri rinnuliujumise distantsil.

Eesti teisel tähel Ralf Tribuntsovil maailmameistrivõistluste tasandilt medalit ei ole, aga mullu tuli ta Lublinis lühiraja 50 meetri selilujumise Euroopa meistriks. Samal võistlusel sai kaks kulda ka Jefimova.

Koondisese kuuluvad veel ka Daniel Zaitsev, Egle Salu, Maari Randväli, Christopher Palvadre ja Artur Tobler. Koondise peatreener on Toni Meijel.

1.-6. detsembril aset leidvad võistlused toimuvad 2008. aasta olümpiamängudest tuttavas Water Cube'i ujulas.