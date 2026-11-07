X!

Eneli Jefimova teenis USA-s kolm võitu ja aitas oma ülikooli tiitlini

Ujumine
Eneli Jefimova
Eneli Jefimova Autor/allikas: Drew Loy
Ujumine

Eneli Jefimova võitis Indianapolises peetud üliõpilasliiga College Swimming League'i (CSL) finaalis kõik kolm rinnuliujumise distantsi ja püstitas 200 jardis isikliku rekordi. Tema ülikool NC State teenis liiga esimese meistritiitli, edestades favoriitidena võistlustulle läinud Tennessee ja Virginia ülikoole.

"See on täiesti uskumatu! Me (NC State'i ülikool) olime "mustad hobused" – kõik arvasid, et võidab Virginia või Tennessee, sest need on väga tugevad ülikoolid. Aga hoopis meie suutsime üllatada ja võita," rõõmustas Jefimova.

200 jardi rinnuliujumises juhtis Jefimova ujumist algusest lõpuni ning võitis ajaga 2.05,70. Oktoobris ujutud isiklikku rekordit 2.06,19 parandas ta peaaegu poole sekundiga. Teisena lõpetas Tennessee ujuja ameeriklanna McKenzie Siroky (2.06,02). Kolmanda koha sai Virginia esindaja Sophia Umstead (2.06,47).

"Mul on hea meel, et suutsin jälle 200 jardis isikliku rekordi teha. See annab enesekindlust. Üleüldse on väga hea sellist positiivset emotsiooni saada," kommenteeris Jefimova tulemusi.

Tennessee ülikooli naiskond võitis 4x50 jardi vabalt teateujumise ning sai õiguse valida, millises ujumisviisis peetakse 50 jardi väljalangemisvõistlus ehk skins. Oma tugevale rinnuliujujale Sirokyle lootes valisid nad rinnuliujumise.

Jefimova oli aga kiireim kõigis neljas voorus. Otsustavas voorus võitis ta ajaga 26,55, edestades Sirokyt 1,03 sekundiga.

Mõnikümmend minutit hiljem startis eestlanna 100 jardi rinnuliujumises, kus ta teenis kolmanda alavõidu, läbides distantsi ajaga 58,13. Teiseks tulnud Indiana ujujat itaallannat Anita Bottazzot edestas ta peaaegu sekundiga. Kolmas oli Virginia ujuja leedulanna Smilte Plytnykaite (59,46).

Enne Pekingis toimuvaid lühiraja maailmameistrivõistlusi stardib Jefimova veel ühel ülikoolivõistlusel. "Mulle meeldib, et saan ülikooliga palju võistelda, sest mulle meeldib öelda, et ma võistlen end vormi. Kogu ettevalmistus on suunatud lühiraja MM-iks." selgitas ta.

Ujumise lühiraja maailmameistrivõistlused toimuvad 1.–6. detsembrini Hiinas Pekingis.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

ujumisuudised

09:11

Eneli Jefimova teenis USA-s kolm võitu ja aitas oma ülikooli tiitlini

06.11

Tribuntsov püstitas Poolas uue rahvusrekordi

06.11

Randväli jäi viimasel alal esimesena finaali ukse taha

05.11

Randväli jäi noorte olümpial finaalist napilt välja

04.11

Randväli tuli noorte olümpial taas neljandaks

04.11

Keira Rattur võitis maailmameistrivõistlustel teise kulla

03.11

Eesti läheb MM-ile seitsme ujujaga

03.11

Lessing sai noorte olümpial 15. koha

03.11

Keira Rattur võitis Downi sündroomiga ujujate MM-il kulla

01.11

Randväli saavutas noorte olümpial ajaloolise neljanda koha

24.10

Jefimova teenis USA-s taas võidu, Iltšišin tegi Harvardi eest debüüdi

20.10

Tallinn tühistas rahandusministeeriumi hoiatusele viidates olümpiaujula hanke

19.10

Randväli võistleb noorte olümpial: läheme sinna teadmatuses

17.10

Tribuntsov MK-sarjast: tundsin, et olen King Kong, aga sain vitsad kätte

17.10

Tribuntsov saavutas MK-finaalis neljanda ja Zaitsev üheksanda koha

17.10

Zaitsev alistas MM-i normatiivi, Tribuntsov samuti finaalis

17.10

Jefimova püstitas USA üliõpilasliigas isikliku rekordi

16.10

Teist päeva järjest finaalis ujunud Tribuntsov sai Astanas seitsmenda koha

16.10

Jefimova ja Salu lähevad USA ülikoolide ujumisliigas vastamisi

16.10

Tribuntsov teenis finaalikoha kolmanda ajaga

sport.err.ee uudised

10:36

Kaks matšpalli päästnud Alcaraz pääses Mastersil nelja hulka

10:03

Matthias Tassi võimas partii ei olnud Lublini jaoks siiski piisav

09:32

Doncici viskekontsert tõi LA Lakersile võidu, heas hoos ka San Antonio

09:11

Eneli Jefimova teenis USA-s kolm võitu ja aitas oma ülikooli tiitlini

08:51

Kristaps Porzingis võtab tervise tõttu NBA-st aja maha

08:14

TÄNA OTSE | Premium liigas pannakse asjad paika

06.11

Selver alistas Audentese, Pärnu pani Šiauliai paika

06.11

Euroopa tippakadeemiates treeniv Sepp: õppisin professionaalset lähenemist

06.11

Rooba: Eesti hokikoondises on sügavust, mida varem pole olnud

06.11

ETV spordisaade, 6. november

06.11

Treeninguid muutnud Liiv: kui jalad on värsked, peaks minek hea olema

06.11

Tarmo Kink jätkab Paide Linnameeskonna peatreenerina

06.11

Eesti jäähokikoondis viskas otsustaval perioodil Rumeeniale kolm väravat

06.11

Tribuntsov püstitas Poolas uue rahvusrekordi

06.11

Anikina peab vigastuse tõttu aastalõputurniiri finaalist loobuma

06.11

Triatleet Evamaria Albert avas noorte suveolümpiamängudel Eesti medaliarve Uuendatud

06.11

Algavad TV 10 Olümpiastarti 56. hooaja maakondlikud eelvõistlused

06.11

NHL: Lightning jätkas kodujääl võimsalt, mullused finalistid said võidulisa

06.11

Ameeriklaste duellis jäi peale Shelton

06.11

Premium liiga kuu parima auhinnad kuuluvad Harjule ja Levadiale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo