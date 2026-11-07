Eneli Jefimova teenis USA-s kolm võitu ja aitas oma ülikooli tiitlini

Eneli Jefimova võitis Indianapolises peetud üliõpilasliiga College Swimming League'i (CSL) finaalis kõik kolm rinnuliujumise distantsi ja püstitas 200 jardis isikliku rekordi. Tema ülikool NC State teenis liiga esimese meistritiitli, edestades favoriitidena võistlustulle läinud Tennessee ja Virginia ülikoole.

"See on täiesti uskumatu! Me (NC State'i ülikool) olime "mustad hobused" – kõik arvasid, et võidab Virginia või Tennessee, sest need on väga tugevad ülikoolid. Aga hoopis meie suutsime üllatada ja võita," rõõmustas Jefimova.

200 jardi rinnuliujumises juhtis Jefimova ujumist algusest lõpuni ning võitis ajaga 2.05,70. Oktoobris ujutud isiklikku rekordit 2.06,19 parandas ta peaaegu poole sekundiga. Teisena lõpetas Tennessee ujuja ameeriklanna McKenzie Siroky (2.06,02). Kolmanda koha sai Virginia esindaja Sophia Umstead (2.06,47).

"Mul on hea meel, et suutsin jälle 200 jardis isikliku rekordi teha. See annab enesekindlust. Üleüldse on väga hea sellist positiivset emotsiooni saada," kommenteeris Jefimova tulemusi.

Tennessee ülikooli naiskond võitis 4x50 jardi vabalt teateujumise ning sai õiguse valida, millises ujumisviisis peetakse 50 jardi väljalangemisvõistlus ehk skins. Oma tugevale rinnuliujujale Sirokyle lootes valisid nad rinnuliujumise.

Jefimova oli aga kiireim kõigis neljas voorus. Otsustavas voorus võitis ta ajaga 26,55, edestades Sirokyt 1,03 sekundiga.

Mõnikümmend minutit hiljem startis eestlanna 100 jardi rinnuliujumises, kus ta teenis kolmanda alavõidu, läbides distantsi ajaga 58,13. Teiseks tulnud Indiana ujujat itaallannat Anita Bottazzot edestas ta peaaegu sekundiga. Kolmas oli Virginia ujuja leedulanna Smilte Plytnykaite (59,46).

Enne Pekingis toimuvaid lühiraja maailmameistrivõistlusi stardib Jefimova veel ühel ülikoolivõistlusel. "Mulle meeldib, et saan ülikooliga palju võistelda, sest mulle meeldib öelda, et ma võistlen end vormi. Kogu ettevalmistus on suunatud lühiraja MM-iks." selgitas ta.

Ujumise lühiraja maailmameistrivõistlused toimuvad 1.–6. detsembrini Hiinas Pekingis.