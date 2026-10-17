Tribuntsov saavutas MK-finaalis neljanda ja Zaitsev üheksanda koha

Hommikul isikliku rekordi 23,28-ni nihutanud ja ühtlasi MM-i normi alistanud Daniel Zaitsev lõpetas kümne mehe konkurentsis üheksandana, ajaks 23,39.

Vahe kolmanda koha saanud venelase Egor Korneviga oli 15 sajandikku. Võitjaks tuli lõuna-aafriklane Pieter Coetze 22,36-ga ja teise koha teenis venelane Pavel Samusenko 22,49-ga.

Tribuntsov parandas võrreldes hommikuse eelujumisega oma tulemust 39 sajandiku võrra, kuid pidi sellest hoolimata finaalis leppima neljanda kohaga (22,96).

Ujuja Ralf Tribuntsov sai Astanas toimuval MK-etapil 50 meetri selili finaalis neljanda koha. Daniel Zaitsev oli samas finaalis üheksas.

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