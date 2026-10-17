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Tribuntsov saavutas MK-finaalis neljanda ja Zaitsev üheksanda koha

Ujumine
Ralf Tribuntsov.
Ralf Tribuntsov. Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Ujuja Ralf Tribuntsov sai Astanas toimuval MK-etapil 50 meetri selili finaalis neljanda koha. Daniel Zaitsev oli samas finaalis üheksas.

Tribuntsov parandas võrreldes hommikuse eelujumisega oma tulemust 39 sajandiku võrra, kuid pidi sellest hoolimata finaalis leppima neljanda kohaga (22,96).

Vahe kolmanda koha saanud venelase Egor Korneviga oli 15 sajandikku. Võitjaks tuli lõuna-aafriklane Pieter Coetze 22,36-ga ja teise koha teenis venelane Pavel Samusenko 22,49-ga.

Hommikul isikliku rekordi 23,28-ni nihutanud ja ühtlasi MM-i normi alistanud Daniel Zaitsev lõpetas kümne mehe konkurentsis üheksandana, ajaks 23,39.

Toimetaja: Henrik Laever

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