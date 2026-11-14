Tribuntsov MM-i eel: ideaalis võiks ujuda alla 22,5 sekundi

Ujumise lühiraja MM-võistlusteks valmistuvad Ralf Tribuntsov, Daniel Zaitsev ja Christopher Palvadre osalesid kahel päeval Kalev Open võistlusel. MM-võistluste eel ollakse enesekindlad: miinimumeesmärgiks on jõudmine finaali ja isiklike rekordite ujumine.

Tallinnas toimunud ujumisvõistlusel Kalev Open olid mitmel alal stardis kolm Eesti koondislast, kes ühtlasi valmistuvad ka Hiinas toimuvaks lühiraja MM-iks. Tribuntsov nädalavahetusel ühtegi isiklikku rekordit ei ujunud, aga võistlusgraafik on olnud ka tihe. MM-i eel on vaja lihvida pisidetaile, kuid Tribuntsovi enda arvates on ta õiges kohas.

"Miinimum eesmärk on ikkagi finaal ja 50 sellili kindlasti uus isiklik. Ma arvan, ideaalis võiks olla siuke alla 22,5 ja sinna lähedale, et sellega võib täitsa korralikke kohti hoida MM-il," lausus Kalev Openil sama distantsi võitnud ujuja ERR-ile.

Hooaja vältel on Tribuntsov õppinud ka uut tehnikat. "100 ehk siis aeglasema tempoga ujumisel see ilmneb paremini, 50 pole see nii palju üle kandnud veel, aga teeme tööd ikagi LA nimel. Üldpildis on stabiilsus olnud parem."

Daniel Zaitsev ujus 50 meetri selliliujumises täpselt 23 sekundiga uue isikliku rekordi. Kalev Open oli hea võimalus ennast enne MM-i proovile panna. "See oligi põhieesmärk, et kas ma saan hakkama kõikide elementidega ujumise ajal just enda maksimumkiirusel ja siit on paar õppetundi tulnud, millega me töötame viimased kaks nädalat," lausus võistluste kolmekordne võitja.

Peale pisidetailide lihvimist viimasel ajal on MM-il eesmärk jõuda finaali. "Praegu keskendumegi rohkem kiiruslikele liigutustele saalis. Praegu mul hooaja vältel on MK-etapp ja need võistlused siin näidanud, et areng toimub ja loodetavasti MM-il näeme ka veel paremaid minekuid."

Samuti Eesti ujumiskoondise peatreeneri Toni Meijeli käe all harjutav Christopher Palvadre ujus Kalev Openil kaks isiklikku rekordit: 50 meetri rinnuliujumises 23,86 ja 100 meetri rinnuliujumises 58,26. See näitab, et vorm on hea ja MM-ile saab minna enesekindlalt.

"Tase on ikka päris kõva seal," usub ta. "Ma arvan, et seal tuleb näidata ikka päris mehetulemusi ja tuleb kõvasti pingutada, et õhtustesse ujumistesse jõuda või üldse, et sul oleks see võimalus. Minimaalselt peaks ühe rekordi sealt, vahet pole Eesti rekord või isiklik rekord, koju tooma."

Lühiraja MM toimub detsembri alguses Pekingis.