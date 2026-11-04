Keira Rattur võitis maailmameistrivõistlustel teise kulla

Keira Rattur võitis teisipäeval Portugalis Albufeiras toimuvatel Downi sündroomiga ujujate maailmameistrivõistlustel oma teise kuldmedali, kui tuli esikohale 50 m rinnuliujumises ajaga 46,33. Sellega kaitses ta 2024. aastal samal distantsil võidetud maailmameistritiitlit.

Teise koha saavutas neutraalse lipu all võistlev ujuja Mariia Ageeva ajaga 50,52 ning kolmandaks tuli Portugali ujuja Matilde Lucia Gaspar ajaga 51,06.

"Andsin endast kõik, olen megarahul!" ütles Keira Rattur pärast ujumist. "Keira tuli siia oma maailmameistritiitlit kaitsma ja sai sellega hakkama. Tehniliselt õnnestus kõik. Keira näitas taas, et kuulub maailma parimate Downi sündroomiga ujujate hulka," ütles treener Eili Paap.

Kolme võistluspäevaga on Rattur võitnud kaks kuldmedalit ja ühe pronksi. Lisaks teisipäevasele võidule sai ta esmaspäeval esikoha 100 m rinnuliujumises ning pühapäeval pronksmedali 200 m rinnuliujumises.

Eric Tött sai 100 m seliliujumises kuuenda koha ajaga 1.30,42. Kaspar Paul Loik pälvis 200 m kompleksujumises 12. (03.28,13) ning 100 m seliliujumises 14. koha (01:35,39). Hardi Pais sai 50 m rinnuliujumises 12. koha (46,37).

Reedeni toimuvatel maailmameistrivõistlustel osaleb 172 ujujat 24 riigist. Kolmapäeval on puhkepäev ning võistlus jätkub neljapäeval.