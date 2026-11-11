Eneli Jefimova konkurent kolib teise riigi lipu alla

Kahekordne ujumise olümpiavõitja Tatjana Smith teatas hiljuti tippsporti naasmisest ning nüüd selgus, et ta hakkab sünnimaa Lõuna-Aafrika Vabariigi asemel esindama hoopis Hollandit.

29-aastasel Smithil on topeltkodakondsus, sest tema isa on hollandlane. Ta on varem andnud mõista, et rahalised raskused, sealhulgas vaidlus Lõuna-Aafrika ujumisliiduga auhinnarahade üle, mõjutasid tema otsust taanduda tippspordist 2024. aasta Pariisi olümpiamängude järel.

"Lõuna-Aafrika Vabariigi eest olümpiamängudel võistlemine oli minu suurim unistus juba plikana. Mul õnnestus see täita ning see andis mulle rohkem, kui oleksin osanud ette kujutada," ütles Smith pisarsilmi teisipäeval sotsiaalmeedias avaldatud pöördumises.

Ta lisas, et Hollandi lipu alla kolimine pakub talle võimaluse tutvuda lähemalt oma Hollandi juurtega. "Samuti avaneb mul võimalus saada tippspordis jätkamiseks paremat tuge," sõnas Smith.

Smithi trumpalaks on rinnuliujumine ehk tema tippsporti naasmine kasvatab Eneli Jefimova trumpala konkurentsi. Smith võitis Tokyo olümpiamängudel kuldmedali 200 meetri rinnuliujumises ja hõbeda 100 meetri distantsil. Pariisis sai ta vastupidiselt hõbeda 200 meetris ja kulla kaks korda lühemal maal, kus Jefimova oli finaalis seitsmes.

Smith esindab Hollandit esimest korda rahvusvahelisel tiitlivõistlusel detsembri alguses Pekingis toimuvatel lühiraja maailmameistrivõistlustel.