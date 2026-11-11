X!

Eneli Jefimova konkurent kolib teise riigi lipu alla

Ujumine
Tatjana Smith.
Tatjana Smith. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Ujumine

Kahekordne ujumise olümpiavõitja Tatjana Smith teatas hiljuti tippsporti naasmisest ning nüüd selgus, et ta hakkab sünnimaa Lõuna-Aafrika Vabariigi asemel esindama hoopis Hollandit.

29-aastasel Smithil on topeltkodakondsus, sest tema isa on hollandlane. Ta on varem andnud mõista, et rahalised raskused, sealhulgas vaidlus Lõuna-Aafrika ujumisliiduga auhinnarahade üle, mõjutasid tema otsust taanduda tippspordist 2024. aasta Pariisi olümpiamängude järel.

"Lõuna-Aafrika Vabariigi eest olümpiamängudel võistlemine oli minu suurim unistus juba plikana. Mul õnnestus see täita ning see andis mulle rohkem, kui oleksin osanud ette kujutada," ütles Smith pisarsilmi teisipäeval sotsiaalmeedias avaldatud pöördumises.

Ta lisas, et Hollandi lipu alla kolimine pakub talle võimaluse tutvuda lähemalt oma Hollandi juurtega. "Samuti avaneb mul võimalus saada tippspordis jätkamiseks paremat tuge," sõnas Smith.

Smithi trumpalaks on rinnuliujumine ehk tema tippsporti naasmine kasvatab Eneli Jefimova trumpala konkurentsi. Smith võitis Tokyo olümpiamängudel kuldmedali 200 meetri rinnuliujumises ja hõbeda 100 meetri distantsil. Pariisis sai ta vastupidiselt hõbeda 200 meetris ja kulla kaks korda lühemal maal, kus Jefimova oli finaalis seitsmes.

Smith esindab Hollandit esimest korda rahvusvahelisel tiitlivõistlusel detsembri alguses Pekingis toimuvatel lühiraja maailmameistrivõistlustel.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ujumisuudised

14:56

Eneli Jefimova konkurent kolib teise riigi lipu alla

07.11

Eneli Jefimova teenis USA-s kolm võitu ja aitas oma ülikooli tiitlini

06.11

Tribuntsov püstitas Poolas uue rahvusrekordi

06.11

Randväli jäi viimasel alal esimesena finaali ukse taha

05.11

Randväli jäi noorte olümpial finaalist napilt välja

04.11

Randväli tuli noorte olümpial taas neljandaks

04.11

Keira Rattur võitis maailmameistrivõistlustel teise kulla

03.11

Eesti läheb MM-ile seitsme ujujaga

03.11

Lessing sai noorte olümpial 15. koha

03.11

Keira Rattur võitis Downi sündroomiga ujujate MM-il kulla

01.11

Randväli saavutas noorte olümpial ajaloolise neljanda koha

24.10

Jefimova teenis USA-s taas võidu, Iltšišin tegi Harvardi eest debüüdi

20.10

Tallinn tühistas rahandusministeeriumi hoiatusele viidates olümpiaujula hanke

19.10

Randväli võistleb noorte olümpial: läheme sinna teadmatuses

17.10

Tribuntsov MK-sarjast: tundsin, et olen King Kong, aga sain vitsad kätte

17.10

Tribuntsov saavutas MK-finaalis neljanda ja Zaitsev üheksanda koha

17.10

Zaitsev alistas MM-i normatiivi, Tribuntsov samuti finaalis

17.10

Jefimova püstitas USA üliõpilasliigas isikliku rekordi

16.10

Teist päeva järjest finaalis ujunud Tribuntsov sai Astanas seitsmenda koha

16.10

Jefimova ja Salu lähevad USA ülikoolide ujumisliigas vastamisi

sport.err.ee uudised

16:48

Liis Kapten parandas teist nädalat järjest oma parimat MK kohta

16:01

Rooba tegi Meistrite liigas resultatiivse mängu

15:41

Ringrajasõitja Antti Rammo stardib LMP2 klassi autoga

14:56

Eneli Jefimova konkurent kolib teise riigi lipu alla

14:14

Hiline karistus maksis Canadiensile lisaajal võidu

13:27

Eesti jalgpallifännid kogusid klubide toetuseks rekordsumma

12:44

Rune naasis rõõmu ja valu toonud Stockholmi turniirile väärt võiduga

12:10

Nikolajeva sai noorte olümpiamängude epeeturniiril seitsmenda koha

11:40

Inglise meedia: Manchester United asendab Carricku Pochettinoga

11:04

Celtics tõukas Paul George'i eestvedamisel 76ersi troonilt

10:30

Eesti rallieksperdid Tänaku naasmisest: tal on miski, mida paljudel teistel sõitjatel ei ole

09:41

Konontšuki klubi kaotas EuroCupis

09:15

Gauffist jagu saanud Noskova kindlustas endale koha poolfinaalis

08:32

Vaaks ja Illinois pidid vastu võtma esimese kaotuse

08:04

Kuldse poisi auhind läks taas Barcelonasse

10.11

Kahegeimilise edu käest andnud Tartu alustas eurosarja raske võiduga

10.11

Kergejõustiklased Vanamb ja Laul said noorte OM-il Dakaris viienda koha

10.11

Paalberg: mul on vaja mängida, siis äkki tuleb eelmise aasta vorm tagasi

10.11

Annuk noorest koosseisust: väike preemia neile, kes suvel rohkem silma jäid

10.11

ETV spordisaade, 10. november

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo