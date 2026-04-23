Randväli ja Iltšišin püstitasid Leedus Eesti rekordi

Mark Iltšišin, treener Martti Aljand ja Maari Randväli Autor/allikas: Eesti Ujumisliit
Ujujad Maari Randväli ja Mark Iltšišin alustasid Vilniuses toimuvaid Leedu meistrivõistlusi vägevalt, kui mõlemad püstitasid avapäeval uue Eesti rekordi.

Suurepärases hoos Randväli ujus 100 meetri seliliujumises uue Eesti täiskasvanute ja juunioride rekordi ajaga 1.01,55. Juba hommikustes eelujumistes näitas 16-aastane eestlanna head minekut, jäädes senisele rekordile alla vaid 18 sajandikuga. Õhtuses finaalis suutis ta oma märtsis ujutud tippmargist kärpida täpselt kümnendiku. 

Tulemus tõi Randvälile tugevas konkurentsis teise koha. Kuldmedali võitis Leedu rekordi ujunud Emilija Pociute ajaga 1.01,41 ning kolmandaks tuli ukrainlanna Julia Tkatšenko (1.03,53).

Eelmise aasta sügisest Inglismaal Mount Kelly kolledžis treeniv Randväli on selle tulemusega juunioride Euroopa hooaja edetabelis Pociute järel viies. Kõige kiirem alla 18-aastane ujuja on hetkel Euroopas hispaanlanna Irene Ciercoles Galve ajaga 1.00,69.  Randväli oli stardis ka 50 meetri liblikujumise distantsil, kus ta sai 27,19-ga kolmanda koha. Tema nimele kuuluv Eesti juunioride rekord jäi 26 sajandiku kaugusele. 

Martti Aljandi ja Emma Collings-Barnesi hoolealuse põhivõistlus on 7.–12. juulini Münchenis toimuvad juunioride Euroopa meistrivõistlused, kus Randväli senine parim tulemus on tunamullune üheksas koht. 

Päeva teise rahvusrekordi püstitas 19-aastane Mark Iltšišin 1500 meetri vabaujumises, kui läbis 30 basseinipikkust ajaga 15.46,11. Varasem rekord kuulus samuti talle ja oli ujutud 2024. aasta juulis juunioride EM-il tulemusega 15.46,49. 

Iltšišin treenib samuti Martti Aljandi käe all. Tema hooaja tähtsaim võistlus on augusti keskel Pariisis toimuv EM. Sügisel siirdub ta õppima ja treenima USA-sse Harvardi ülikooli. 

